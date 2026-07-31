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新台幣早盤呈先升後貶 留意出口商月底例行性拋匯
新台幣價今早開盤45分鐘內，呈先升後貶，以32.41開盤，小升4.4分；隨後有外資買匯再壓低新台幣匯價，最低匯價來到32.488元。匯銀表示，月底有出口商例行性拋匯，可望對新台幣匯價形成支撐。
聯準會如市場預期維持聯邦基金利率於3.50%~3.75%區間，惟本次會議中的九位委員有三位支持升息一碼，顯示決策官員對通膨風險仍保持警戒。
聯準會主席華許表示，目前通膨仍高於2%目標，未來貨幣政策仍將視經濟數據而定。符合市場預期的利率決議公布後美元獲利了結賣壓湧現，美元指數回落至100附近。
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