台幣貶破32.4元 15個月低點

受台股震盪影響，外資昨（30）日賣超台股483.1億元且匯出量大，導致新台幣兌美元盤中再測32.5元，最低來到32.518元，在央行適度提供市場流動性、進場調節下，貶幅收斂，不過仍貶破32.4元，終場收32.454元，探15個月新低，貶值8.8分，總成交金額高達31.93億美元。

匯銀人士分析，從外資昨日的超賣來看，今日恐怕還有匯出壓力，新台幣將持續偏弱震盪。

新台幣兌美元昨日開盤價為32.38元，早盤雖短暫觸及最高32.361元，但隨後在台股回檔壓力與外資資金持續匯出下，匯價一路走低，盤中最低下探至32.518元，在央行適度提供市場流動性、進場調節，使貶幅略為收斂，最終收在32.454元。

根據中央銀行公布主要貨幣升貶幅統計數據，美元指數昨日下跌0.29%。亞幣中韓元上漲0.67%、人民幣上漲0.12%、星元上漲0.02%，新台幣及日圓則走貶，幅度分別為0.27%及0.03%；歐元則上漲0.34%。

匯銀人士分析，昨日匯市動能主要來自外資匯出潮，市場幾乎由外資買匯匯出所主導。

展望後市，隨著上市櫃公司進入發放現金股利高峰期，外資在領取龐大現金股利後，將有大量匯出需求。在台股走勢尚未完全回穩之前，加上股利匯出壓力，以及地緣政治緊張，支撐國際美元的情形下，新台幣匯率短期恐持續承壓，維持偏弱格局。