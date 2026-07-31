聽新聞
0:00 / 0:00

保險業上半年稅前大賺3,094億 7月股債齊跌不利表現

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
保險業上半年賺翻，但獲利動能已降溫。聯合報系資料照
保險業上半年賺翻，但獲利動能已降溫。聯合報系資料照

保險業上半年賺翻，但獲利動能已降溫。據金管會昨（30）日公布統計，上半年產壽險稅前盈餘3,094億元寫史上同期新高，全年仍有望衝破4,000億元；但壽險6月獲利連兩月下滑，7月又遇股債齊跌，恐與股息旺季形成多空拉鋸。

據統計，上半年壽險業賺2,779億元、產險業315億元，合計3,094億元，產、壽險及合計數均改寫同期紀錄，該數字更已達2021年全年高峰4,111億元的75%，若下半年金融市場未明顯反轉，全年挑戰4,000億元大關仍有機會。

不過，最順的股市助攻已開始降溫。壽險業6月單月稅前盈餘316億元、月減39%，已連續兩個月走低。

保險局官員指出，6月獲利走低，主因台股漲幅收斂，使壽險業財務結果利益月減44%至238億元，寫今年單月次低。換言之，股市漲幅一縮小，壽險投資收益放大的力道也跟著減弱。

今年是壽險業接軌IFRS17後首個完整年度，獲利結構與過去不同。上半年保險服務結果利益1,082億元、財務結果利益2,121億元，抵銷其他營業結果損失429億元。

其中，保險服務結果主要由CSM（合約服務邊際）穩定釋放支撐，代表既有保單未來利潤逐期進入損益。財務結果則受惠上半年台股大漲近六成，進一步放大投資收益，形成「本業打底、投資放大」的雙引擎。

產險業表現也維持高檔。6月產險業稅前盈餘53億元，雖也連兩個月縮水，但與5月54億元差距有限；累計上半年獲利315億元，已達2025年全年高峰368億元的86%，全年再創新高機會升高。

淨值方面，壽險業6月底淨值首度衝破4兆元大關，達4兆1,854億元，續寫史上新高，單月增加2,751億元。金管會表示，主要來自獲利挹注及其他綜合損益增加2,902億元。

但淨值推升力道也出現降溫訊號。6月股票評價利益對OCI貢獻占比僅18.5%，較5月大縮水，顯示股市漲幅收斂後，壽險淨值成長也跟著放慢。

進入7月後，壽險業面臨更大考驗。法人指出，截至7月30日止，7月台股已下跌13.4%，美股同步回檔，加上美債殖利率彈升，恐衝擊壽險帳列FVTPL的股債投資收益。

不過，7月至8月也是壽險業認列股息收入高峰，仍可對獲利形成支撐。市場預期，7月壽險業仍可能小幅獲利，但動能恐明顯低於上半年高峰。

保險業上半年已賺出歷史級成績，全年挑戰4,000億元仍有機會；但下半年主軸已從股市順風推升獲利，轉向股息收入、投資評價與市場波動的多空拉鋸。

保險 壽險業 壽險

延伸閱讀

壽險避險比率剩43%刷低…為何抗匯損能力反升級？關鍵原因曝

台股震盪、兆豐金股價逆勢飆漲51.7元創新高 這二大原因助攻

賺55萬轉大賠100萬！前女主播三餐降級便利商店 素顏上班原因太心酸

凱基金、玉山金 權證四檔靚

相關新聞

保險業上半年稅前大賺3,094億 7月股債齊跌不利表現

保險業上半年賺翻，但獲利動能已降溫。據金管會昨（30）日公布統計，上半年產壽險稅前盈餘3,094億元寫史上同期新高，全年仍有望衝破4,000億元；但壽險6月獲利連兩月下滑，7月又遇股債齊跌，恐與股息旺季形成多空拉鋸。

壽險業抗匯損水庫 外價金衝破兆元

壽險業抗匯損能力再升級。據金管會統計，6月底外匯價格準備金加計特別盈餘公積首度衝破兆元大關，達1兆648億元的史上新高，可吸收新台幣升值約3.8元，即便台幣升破28元關卡，整體壽險業仍具一定緩衝能力。

玉山銀助攻台商赴美布局

進入川普2.0時代，企業面臨關稅壁壘、產業政策調整與供應鏈重組等挑戰，同時美國各州、市政府透過投資優惠與招商政策吸引外資，美國市場已成為企業海外布局的重要戰略據點。為協助企業掌握赴美投資趨勢與市場商機，玉山銀行29日舉辦「台商赴美投資論壇：全球布局與跨境金融新契機」，針對美國投資環境、產業發展趨勢及融資保證機制進行深入交流。

台新新光金馳援熊本震災

日本熊本地區於28日發生規模7.1強震，造成多處建築物倒塌、道路受損及部分地區停電、停水，許多居民被迫撤離避難，目前搜救與災後復原工作仍持續進行中。台新新光金控啟動關懷與援助行動，昨（30）日宣布攜手台新銀行共捐贈3,000萬日圓，協助投入熊本地區的緊急救援、賑災物資籌措及災後重建工作。

國巨目標價 兩外資調降

外資高盛及花旗證券同時出具國巨*（2327）最新個股報告，不約而同調降目標價，高盛由1,490元調降至1,280元、花旗由1,500元降至1,450元。綜合兩家外資看法，此次適度下修目標價，主要反映產業去槓桿導致本益比遭壓縮，而非國巨獲利出現變化，因此都仍維持「買進」評等。

台幣貶破32.4元 15個月低點

受台股震盪影響，外資昨（30）日賣超台股483.1億元且匯出量大，導致新台幣兌美元盤中再測32.5元，最低來到32.518元，在央行適度提供市場流動性、進場調節下，貶幅收斂，不過仍貶破32.4元，終場收32.454元，探15個月新低，貶值8.8分，總成交金額高達31.93億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。