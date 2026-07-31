保險業上半年稅前大賺3,094億 7月股債齊跌不利表現

保險業上半年賺翻，但獲利動能已降溫。據金管會昨（30）日公布統計，上半年產壽險稅前盈餘3,094億元寫史上同期新高，全年仍有望衝破4,000億元；但壽險6月獲利連兩月下滑，7月又遇股債齊跌，恐與股息旺季形成多空拉鋸。

據統計，上半年壽險業賺2,779億元、產險業315億元，合計3,094億元，產、壽險及合計數均改寫同期紀錄，該數字更已達2021年全年高峰4,111億元的75%，若下半年金融市場未明顯反轉，全年挑戰4,000億元大關仍有機會。

不過，最順的股市助攻已開始降溫。壽險業6月單月稅前盈餘316億元、月減39%，已連續兩個月走低。

保險局官員指出，6月獲利走低，主因台股漲幅收斂，使壽險業財務結果利益月減44%至238億元，寫今年單月次低。換言之，股市漲幅一縮小，壽險投資收益放大的力道也跟著減弱。

今年是壽險業接軌IFRS17後首個完整年度，獲利結構與過去不同。上半年保險服務結果利益1,082億元、財務結果利益2,121億元，抵銷其他營業結果損失429億元。

其中，保險服務結果主要由CSM（合約服務邊際）穩定釋放支撐，代表既有保單未來利潤逐期進入損益。財務結果則受惠上半年台股大漲近六成，進一步放大投資收益，形成「本業打底、投資放大」的雙引擎。

產險業表現也維持高檔。6月產險業稅前盈餘53億元，雖也連兩個月縮水，但與5月54億元差距有限；累計上半年獲利315億元，已達2025年全年高峰368億元的86%，全年再創新高機會升高。

淨值方面，壽險業6月底淨值首度衝破4兆元大關，達4兆1,854億元，續寫史上新高，單月增加2,751億元。金管會表示，主要來自獲利挹注及其他綜合損益增加2,902億元。

但淨值推升力道也出現降溫訊號。6月股票評價利益對OCI貢獻占比僅18.5%，較5月大縮水，顯示股市漲幅收斂後，壽險淨值成長也跟著放慢。

進入7月後，壽險業面臨更大考驗。法人指出，截至7月30日止，7月台股已下跌13.4%，美股同步回檔，加上美債殖利率彈升，恐衝擊壽險帳列FVTPL的股債投資收益。

不過，7月至8月也是壽險業認列股息收入高峰，仍可對獲利形成支撐。市場預期，7月壽險業仍可能小幅獲利，但動能恐明顯低於上半年高峰。

保險業上半年已賺出歷史級成績，全年挑戰4,000億元仍有機會；但下半年主軸已從股市順風推升獲利，轉向股息收入、投資評價與市場波動的多空拉鋸。