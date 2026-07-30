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金管會納管融資租賃見效！超額融資、利率不透明爭議退場

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
融資租賃納管開始見效。金管會表示，去年9月首波業者適用金保法後，共受理163件申訴、9件進入評議，過去常見的超額融資、利率不透明爭議已未再出現。聯合報系資料照
融資租賃納管開始見效。金管會表示，去年9月首波業者適用金保法後，共受理163件申訴、9件進入評議，過去常見的超額融資、利率不透明爭議已未再出現。聯合報系資料照

融資租賃納管開始見效。金管會表示，去年9月首波業者適用金保法後，共受理163件申訴、9件進入評議，過去常見的超額融資、利率不透明爭議已未再出現。

金管會法律事務處長林志憲表示，依金融消費評議中心統計，從2025年9月中至今年6月底，融資租賃業相關申訴共163件，多數已順利解決，僅9件進入評議程序。

從爭議類型觀察，目前申訴主要集中在消費者解約，以及商品或服務瑕疵衍生的付款糾紛，已不同於過去常見的利率不透明、融資金額超過交易標的價值等問題。

例如消費者透過融資租賃公司分期購買健身課程等商品或服務，後續因業者倒閉、商品有瑕疵或服務未履行，衍生是否仍須繼續繳付分期款項的爭議。

林志憲指出，融資租賃業納入《金融消費者保護法》後，業者須以年利率及總費用年百分率揭露實際融資成本，融資金額也不得超過交易標的物價值，並須確保委外廣告招攬及債務催收符合規定。

換言之，監理重點已從爭議發生後的申訴處理，進一步提前至融資額度、利率費用揭露及招攬催收等業務前端，降低消費者因資訊不對稱或過度融資承擔風險。

金管會也持續擴大適用範圍，預告第三階段將中泰租賃、台灣歐力士、遠銀國際租賃及台灣賓士資融等12家公司納入金保法，預計今年9月15日生效。

第一階段已於2025年9月15日將中租、裕融、和潤及日盛台駿四大上市集團旗下13家公司納管；第二階段則於今年3月15日納入台新大安租賃、中信資融等13家金融機構轉投資業者。

三階段完成後，適用金保法的融資租賃公司將達38家。金管會下一步將鼓勵其他承作自然人分期付款、應收帳款收買或類似融資業務的公司加入租賃公會，主動接受金融消費者保護規範。

金管會 納管 利率

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