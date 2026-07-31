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壽險業抗匯損水庫 外價金衝破兆元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

壽險業抗匯損能力再升級。據金管會統計，6月底外匯價格準備金加計特別盈餘公積首度衝破兆元大關，達1兆648億元的史上新高，可吸收新台幣升值約3.8元，即便台幣升破28元關卡，整體壽險業仍具一定緩衝能力。

這筆「防禦匯損水庫」是觀察壽險業抗匯率波動的重要指標。以6月底壽險業海外淨曝險8兆9,449億元估算，在極端情境下，準備金規模約可吸收11.9%的台幣升幅。

換言之，壽險業避險比率雖降至42.89%、創史上新低，但若納入外匯價格準備金與特別盈餘公積，實質避險比率可拉高至55%，顯示避險比率下降不必然等同匯率風險升高。

從結構來看，6月底外匯價格準備金餘額為6,997億元、上半年增加860億元，特別盈餘公積3,651億元，兩者合計首度突破兆元。

另一方面，匯率對獲利與配息的干擾也在下降。6月台幣對美元貶值1.42%，但上半年壽險業淨匯損僅1,428億元，年減73%，顯示匯率會計新制已降低波動對損益的衝擊。

由於未避險部位波動縮小，壽險業避險成本同步下降，上半年避險工具成本682億元，創近四年同期低點，有助保留更多投資收益。

匯損 水庫 匯率

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