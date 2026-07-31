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玉山銀助攻台商赴美布局

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行舉辦「台商赴美投資論壇：全球布局與跨境金融新契機」，玉山銀法金執行長柯尊仁（左三）、國家融資保證中心專案經理沈天鈞及玉山銀行國際融資處副總白宗民等人共同出席並合影。玉山金控／提供
玉山銀行舉辦「台商赴美投資論壇：全球布局與跨境金融新契機」，玉山銀法金執行長柯尊仁（左三）、國家融資保證中心專案經理沈天鈞及玉山銀行國際融資處副總白宗民等人共同出席並合影。玉山金控／提供

進入川普2.0時代，企業面臨關稅壁壘、產業政策調整與供應鏈重組等挑戰，同時美國各州、市政府透過投資優惠與招商政策吸引外資，美國市場已成為企業海外布局的重要戰略據點。為協助企業掌握赴美投資趨勢與市場商機，玉山銀行29日舉辦「台商赴美投資論壇：全球布局與跨境金融新契機」，針對美國投資環境、產業發展趨勢及融資保證機制進行深入交流。

本次論壇特別邀請國家融資保證中心說明「企業投資美國融資保證機制」，透過保證方式協助赴美投資企業取得所需資金，提供更完善的海外投資金融支持，落實「根留台灣、布局全球」的政策目標。此外，玉山也針對企業赴美投資面臨的議題進行交流，並分享跨境金融服務經驗與實務案例，協助企業掌握全球商機，提升國際競爭力。

玉山銀行法金執行長柯尊仁表示，掌握市場資訊、評估投資區位及建立適切的經營模式，已成為企業赴美發展的重要課題。而金融機構的角色不僅是提供資金，更具備結合風險管理、產業研究及資源整合能力。玉山長期深耕跨境金融服務，除提供多元跨境融資架構，亦透過網銀平台串聯全球據點，協助企業提升資金調度效率與跨境營運便利性，成為企業推動策略轉型與國際布局的重要夥伴。

玉山銀行持續強化美國市場服務量能，已於2026年5月獲金管會核准，將達拉斯辦事處升格為分行，未來將結合洛杉磯分行串聯東西向服務網絡，即時支援企業在美資金與業務需求，協助顧客快速銜接當地市場與供應鏈資源。展望未來，玉山將以在地深耕的金融專業與國際視野，陪伴台商穩健拓展海外市場，成為企業發展最值得信賴的金融夥伴。

玉山銀 玉山 布局

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