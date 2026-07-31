玉山銀助攻台商赴美布局

進入川普2.0時代，企業面臨關稅壁壘、產業政策調整與供應鏈重組等挑戰，同時美國各州、市政府透過投資優惠與招商政策吸引外資，美國市場已成為企業海外布局的重要戰略據點。為協助企業掌握赴美投資趨勢與市場商機，玉山銀行29日舉辦「台商赴美投資論壇：全球布局與跨境金融新契機」，針對美國投資環境、產業發展趨勢及融資保證機制進行深入交流。

本次論壇特別邀請國家融資保證中心說明「企業投資美國融資保證機制」，透過保證方式協助赴美投資企業取得所需資金，提供更完善的海外投資金融支持，落實「根留台灣、布局全球」的政策目標。此外，玉山也針對企業赴美投資面臨的議題進行交流，並分享跨境金融服務經驗與實務案例，協助企業掌握全球商機，提升國際競爭力。

玉山銀行法金執行長柯尊仁表示，掌握市場資訊、評估投資區位及建立適切的經營模式，已成為企業赴美發展的重要課題。而金融機構的角色不僅是提供資金，更具備結合風險管理、產業研究及資源整合能力。玉山長期深耕跨境金融服務，除提供多元跨境融資架構，亦透過網銀平台串聯全球據點，協助企業提升資金調度效率與跨境營運便利性，成為企業推動策略轉型與國際布局的重要夥伴。

玉山銀行持續強化美國市場服務量能，已於2026年5月獲金管會核准，將達拉斯辦事處升格為分行，未來將結合洛杉磯分行串聯東西向服務網絡，即時支援企業在美資金與業務需求，協助顧客快速銜接當地市場與供應鏈資源。展望未來，玉山將以在地深耕的金融專業與國際視野，陪伴台商穩健拓展海外市場，成為企業發展最值得信賴的金融夥伴。