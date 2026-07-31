聽新聞
0:00 / 0:00

台新新光金馳援熊本震災

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新新光金攜手台新銀捐贈3,000萬日圓，馳援日本熊本震災重建。台新新光金／提供
台新新光金攜手台新銀捐贈3,000萬日圓，馳援日本熊本震災重建。台新新光金／提供

日本熊本地區於28日發生規模7.1強震，造成多處建築物倒塌、道路受損及部分地區停電、停水，許多居民被迫撤離避難，目前搜救與災後復原工作仍持續進行中。台新新光金控（2887）啟動關懷與援助行動，昨（30）日宣布攜手台新銀行共捐贈3,000萬日圓，協助投入熊本地區的緊急救援、賑災物資籌措及災後重建工作。

台新新光金控總經理林維俊表示，台灣與日本有深厚的經貿、文化及民間情誼，面對天然災害與重大挑戰時，始終展現相互扶持的珍貴友誼。近年隨著台積電進駐熊本設廠，帶動龐大半導體供應鏈及國人赴日工作與生活，台日產業合作更趨緊密。此次熊本震災發生後，台新銀行福岡支行立即透過電話、簡訊及電子郵件主動關懷九州地區客戶與員工，表達慰問並提供必要的協助。

台新銀行長期深耕日本市場，現已設有東京分行及福岡支行，持續拓展在地服務網絡，並與當地政府、企業及台商社群維持密切互動。台新銀行日本東京分行自2016年開業以來，穩健推動各項業務；福岡支行亦於2024年正式開業，進一步擴大台新在日本的服務版圖，強化對本州、九州地區客戶的專業金融支持。

林維俊強調，本於「友好、關懷」與善盡企業社會責任的初衷，台新新光金控將持續關注日本熊本災後復原進度，並透過日本在地同仁與相關單位保持密切聯繫，機動適時提供支援與協助，期盼災區早日完成重建，民眾恢復正常生活。

熊本 台新新光金 台新

延伸閱讀

中信銀、東京之星捐5,000萬日圓 助熊本重建家園

熊本規模7.1地震...國民黨團表慰問 籲政院要求駐日代表處掌握國人狀況

熊本7.1強震 黃偉哲：感念日本援助 台南願盡全力協助

紅十字會設熊本地震捐款專區 首波撥1000萬日圓馳援

相關新聞

保險業上半年稅前大賺3,094億 7月股債齊跌不利表現

保險業上半年賺翻，但獲利動能已降溫。據金管會昨（30）日公布統計，上半年產壽險稅前盈餘3,094億元寫史上同期新高，全年仍有望衝破4,000億元；但壽險6月獲利連兩月下滑，7月又遇股債齊跌，恐與股息旺季形成多空拉鋸。

壽險業抗匯損水庫 外價金衝破兆元

壽險業抗匯損能力再升級。據金管會統計，6月底外匯價格準備金加計特別盈餘公積首度衝破兆元大關，達1兆648億元的史上新高，可吸收新台幣升值約3.8元，即便台幣升破28元關卡，整體壽險業仍具一定緩衝能力。

玉山銀助攻台商赴美布局

進入川普2.0時代，企業面臨關稅壁壘、產業政策調整與供應鏈重組等挑戰，同時美國各州、市政府透過投資優惠與招商政策吸引外資，美國市場已成為企業海外布局的重要戰略據點。為協助企業掌握赴美投資趨勢與市場商機，玉山銀行29日舉辦「台商赴美投資論壇：全球布局與跨境金融新契機」，針對美國投資環境、產業發展趨勢及融資保證機制進行深入交流。

台新新光金馳援熊本震災

日本熊本地區於28日發生規模7.1強震，造成多處建築物倒塌、道路受損及部分地區停電、停水，許多居民被迫撤離避難，目前搜救與災後復原工作仍持續進行中。台新新光金控啟動關懷與援助行動，昨（30）日宣布攜手台新銀行共捐贈3,000萬日圓，協助投入熊本地區的緊急救援、賑災物資籌措及災後重建工作。

國巨目標價 兩外資調降

外資高盛及花旗證券同時出具國巨*（2327）最新個股報告，不約而同調降目標價，高盛由1,490元調降至1,280元、花旗由1,500元降至1,450元。綜合兩家外資看法，此次適度下修目標價，主要反映產業去槓桿導致本益比遭壓縮，而非國巨獲利出現變化，因此都仍維持「買進」評等。

台幣貶破32.4元 15個月低點

受台股震盪影響，外資昨（30）日賣超台股483.1億元且匯出量大，導致新台幣兌美元盤中再測32.5元，最低來到32.518元，在央行適度提供市場流動性、進場調節下，貶幅收斂，不過仍貶破32.4元，終場收32.454元，探15個月新低，貶值8.8分，總成交金額高達31.93億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。