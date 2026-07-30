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壽險避險比率剩43%刷低…為何抗匯損能力反升級？關鍵原因曝

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
壽險業抗匯損能力再升級。據金管會統計，6月底外匯價格準備金加計特別盈餘公積首度衝破兆元大關，達1兆648億元的史上新高，可吸收新台幣升值約3.8元，即便台幣升破28元關卡，整體壽險業仍具一定緩衝能力。示意圖。圖／聯合報系資料照片
壽險業抗匯損能力再升級。據金管會統計，6月底外匯價格準備金加計特別盈餘公積首度衝破兆元大關，達1兆648億元的史上新高，可吸收新台幣升值約3.8元，即便台幣升破28元關卡，整體壽險業仍具一定緩衝能力。示意圖。圖／聯合報系資料照片

壽險業抗匯損能力再升級。據金管會統計，6月底外匯價格準備金加計特別盈餘公積首度衝破兆元大關，達1兆648億元的史上新高，可吸收新台幣升值約3.8元，即便台幣升破28元關卡，整體壽險業仍具一定緩衝能力。

這筆「防禦匯損水庫」是觀察壽險業抗匯率波動的重要指標。以6月底壽險業海外淨曝險8兆9,449億元估算，在極端情境下，準備金規模約可吸收11.9%的台幣升幅。

換言之，壽險業避險比率雖降至42.89%、寫史上新低，但若納入外匯價格準備金與特別盈餘公積，實質避險比率可拉高至55%，顯示避險比率下降不必然等同匯率風險升高。

從結構來看，6月底外匯價格準備金餘額為6,997億元、上半年增加860億元，特別盈餘公積3,651億元，兩者合計首度突破兆元。

另一方面，匯率對獲利與配息的干擾也在下降。6月台幣對美元貶值1.42%，但上半年壽險業淨匯損僅1,428億元，年減73%，顯示匯率會計新制已降低波動對損益的衝擊。

由於未避險部位波動縮小，壽險業避險成本同步下降，上半年避險工具成本682億元，寫近四年同期低點，有助保留更多投資收益。

市場指出，壽險業已從高度依賴避險工具，轉向「低避險成本、高準備金水位」的新防禦模式，外價金破兆元，也使市場重新評估其抗匯率波動的實質防護力。

匯損 避險 壽險

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