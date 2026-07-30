快訊

「抗爭將持續下去」！報復華府空襲 伊朗：摧毀美軍駐約旦3架F-35

台指期夜盤上半場摜破40K 多頭再狂拉千點衝高翻紅

聽新聞
0:00 / 0:00

熊本大地震 中信銀與日本東京之星銀行捐款5000萬日圓賑災

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中國信託銀行及其子行日本東京之星東京之星今日宣布共同捐款5,000萬日圓，協助熊本強震賑災相關工作。聯合報系資料照
中國信託銀行及其子行日本東京之星東京之星今日宣布共同捐款5,000萬日圓，協助熊本強震賑災相關工作。聯合報系資料照

日本熊本縣本月28日發生規模7.1強震，造成多處橋梁、交通中斷、房屋倒塌等，重創當地民生與基礎設施，許多居民被迫撤離避難，目前當地仍有餘震發生。中國信託商業銀行及其子行日本東京之星銀行今日宣布共同捐款5000萬日圓，以協助賑災相關工作，盼助受災民眾重建家園。

中信銀表示，台灣與日本雙方交流頻繁、情誼深厚，而東京之星深耕日本多年，近年更持續拓展九州市場，自2024年和熊本縣簽署合作備忘錄以來，受到熊本縣及地方政府的支持，亦在當地設立分行，服務當地企業與居民並建立緊密連結，亦與熊本縣內金融機關及企業深度往來，凸顯對熊本縣的深厚情誼。

此次熊本縣遭遇強震，中信銀偕同東京之星共同捐款5000萬日圓，以實際行動支持醫療救援、物資補給及災後重建，並將持續關注當地需求，提供其他必要援助。為支持受地震影響的客戶盡早恢復正常生活，東京之星熊本分行特地設立諮詢臺，為受災戶提供金融諮詢並給予支援。另有可以中文交流的同仁，協助在熊本縣居住、就業的台籍人士。

中國信託長期關注國內外重大災害，除本次熊本地震外，2024年日本能登半島地震、2018年大阪地震及2016年熊本地震等，皆第一時間以行動展現關懷，盼能善盡企業社會責任並發揮影響力，陪伴受災民眾早日恢復正常生活。

熊本 中信銀 東京

延伸閱讀

強震釀災情 華航宣布捐1000萬及載運賑災物資 協助熊本災後重建

台新新光金攜手台新銀捐贈3,000萬日圓 馳援日本熊本震災重建

紅十字會設熊本地震捐款專區 首波撥1000萬日圓馳援

外交部開設熊本地震賑災專戶 8月1日起接受民間捐款

相關新聞

警戒通膨…央行兩理事主張升息 直指政策利率「過於寬鬆」

中央銀行今（30）日公布6月18日理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要。央行循例於會後約六週揭露理事討論及表決情況，這次雖以13票贊成、2票反對，決定維持政策利率不變，但陳旭昇、李怡庭兩位理事投下反對票，主張當前已是升息的適當時機。相較3月會議仍由全體理事一致支持利率不動，央行內部鷹派聲音明顯升高。

熊本大地震 中信銀與日本東京之星銀行捐款5000萬日圓賑災

日本熊本縣本月28日發生規模7.1強震，造成多處橋梁、交通中斷、房屋倒塌等，重創當地民生與基礎設施，許多居民被迫撤離避難，目前當地仍有餘震發生。中國信託商業銀行及其子行日本東京之星銀行今日宣布共同捐款5000萬日圓，以協助賑災相關工作，盼助受災民眾重建家園。

1.3兆槓桿撞上台股急跌…斷頭潮來了？金管會揭兩大關鍵水位

6月底近1.3兆元券商槓桿資金，撞上7月台股重挫近一成，市場關注去槓桿與斷頭壓力。據金管會統計，7月29日整戶擔保維持率仍有161.63%，不限用途借貸也遠高於130%催繳線，意味著暫未見全面性斷頭潮。

金管會第3階段納管12家融資租賃公司 9月15日上路

金管會今天表示，將預告第3階段將納管中泰租賃、台灣歐力士等12家融資租賃公司，預計9月15日生效，合計3階段納管38家公...

無懼通膨與長壽夾擊 凱基人壽許爸爸一個無憂未來

「三明治世代」的父親多為家中經濟支柱，正值家庭責任最重的階段。面對超高齡社會與通膨壓力，許多爸爸擔心辛苦攢下的養老金被通膨侵蝕，更害怕連續44年十大死因首位之癌症帶來龐大的醫療支出，焦慮感急速攀升。隨著父親節將至，凱基人壽建議，可透過特定防癌險搭配類全委保單，轉嫁醫療費用風險並兼顧資產穩健配置，雙管齊下建構攻守兼備的防護網。

外資匯出、出口商拋匯交鋒 新台幣「貶勢難止」盤中再破32.5元

美國聯準會7月利率按兵不動，但內部看法分歧，外資則續砍台股並匯出，新台幣匯率貶勢難止，盤中再次摜破32.5元重要關卡，不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。