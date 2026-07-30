1.3兆槓桿撞上台股急跌…斷頭潮來了？金管會揭兩大關鍵水位

6月底近1.3兆元券商槓桿資金，撞上7月台股重挫近一成，市場關注去槓桿與斷頭壓力。據金管會統計，7月29日整戶擔保維持率仍有161.63%，不限用途借貸也遠高於130%催繳線，意味著暫未見全面性斷頭潮。

據金管會統計，6月底上市櫃融資餘額8,187億元，加上券商不限用途款項借貸4,742億元，合計達1兆2,929億元，較5月底增加470億元。

其中，6月融資餘額單月增加555億元，反映投資人當時仍積極加碼；不限用途借貸則減少85億元。券商辦理融資、證券業務借貸款項及不限用途借貸三項業務的總金額，占券商淨值倍數也由5月底179%升至185%。

不過，7月台股行情急轉直下，市場關注槓桿資金是否加速退場。

金管會指出，截至7月29日，信用交易整戶擔保維持率為161.63%，借券賣出占市場成交值比率3.17%，距130%融資追繳線仍有一段距離。

不限用途借貸方面，證交所向券商了解，目前各家維持率均遠高於130%催繳標準。換言之，尚未有全面性斷頭風險。

但全市場維持率未定期公布，證交所正通盤研議強化相關資訊揭露。

至於有多少投資人維持率已低於130%？證期局副局長黃厚銘說，現行券商僅將客戶資料彙整後，報送單一數字給證交所，未逐戶申報，因此無法掌握實際戶數。

台股跌勢應與全球半導體市場一併觀察。7月27日至30日台股下跌8.52%，同期費城半導體指數跌11.6%、韓股跌16.51%、日股跌4.37%，台股並非單獨重挫。

對於市場質疑處置制度在急跌時恐加劇流動性壓力，黃厚銘說，注意及處置制度自1995年實施，目的在維護市場秩序、提醒投資風險。證交所與櫃買中心正檢討處置標準、交割周期及權值股管理方式，完成後將對外說明。