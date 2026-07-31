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國巨目標價 兩外資調降

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

外資高盛及花旗證券同時出具國巨*（2327）最新個股報告，不約而同調降目標價，高盛由1,490元調降至1,280元、花旗由1,500元降至1,450元。綜合兩家外資看法，此次適度下修目標價，主要反映產業去槓桿導致本益比遭壓縮，而非國巨獲利出現變化，因此都仍維持「買進」評等。

這波調降目標價由摩根士丹利證券開出第一槍，在國巨法說前就將目標價從1,515元調降至1,465元，評等一樣維持「優於大盤」。國巨29日舉行法說，高盛及花旗在法說後調降目標價。

高盛下修國巨2026-2028年財測，主因對積層陶瓷電容（MLCC）與鉭質電容價格上漲假設更為保守，因此對國巨營收預估分別下調10%、17%、16%；每股稅後純益（EPS）也下修10-14%，分別為19.01元、31.27元、49.2元。

不過，高盛雖然短期因為價格假設保守下修國巨財測，但仍看好長期AI驅動需求趨勢不變，認為國巨仍能受惠MLCC價格展望改善。國巨AI相關營收在本季比重已達16%，超越原先2026年15%的目標，並且隨未來AI需求強勁成長，預期占比將持續上升。

高盛判斷，MLCC產能正逐步轉向AI等級產品。在全球MLCC產能中，支援AI MLCC需求比例將從2025年的9%，提升到2026的14%、2027年的24%、2028年的32%。國巨在AI相關產品具高毛利率優勢，將持續推升獲利能力。

花旗認為，國巨長線投資題材仍在，AI應用與長約需求推動結構性成長，產能利用率持續提升。而且由於國巨第2季財報優於預期，花旗將2026-2028年預估EPS上調11-13%，且調升平均售價年複合成長率預測值。

花旗依據對國巨2027-2028年預估獲利，將預估本益比從40倍調降到35倍，順勢調降目標價，但主要是反映產業因為去槓桿導致本益比遭壓縮，而非否定國巨獲利成長動能。

國巨 外資 目標價

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