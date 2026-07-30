強化證交系統金融韌性 中華電、證交所合作「新建備援資訊中心」

因應數位金融服務即時化、交易量成長，及資安與營運韌性需求提升，中華電信（2412）30日與臺灣證券交易所正式簽署合作備忘錄（MOU），共同推動「遠端及時備援資訊中心」建置計畫，於中華電信台中機房打造國際級綠能備援資訊中心。預計於民國2029年完成建置，屆時將強化證券交易系統面對資安攻擊、天然災害及突發事件的持續營運能力。

近年臺灣資本市場規模擴大，證券交易系統對即時性、穩定性及安全性要求日益提高。為因應海量交易處理、國際市場接軌、資安防護及營運不中斷等挑戰，證交所積極推動新世代資訊基礎設施升級，透過遠端即時備援機制，強化市場面對災害與資安事件的應變能力。

中華電信表示，身為國內電信領導業者，以豐富的IDC資料中心營運經驗與資通訊整合能力，攜手證交所建置的國際級綠能備援資訊中心，將導入高規格資料中心環境與高韌性通訊架構，以異地即時備援、多層次通訊網路、資安防護打造支援遠端即時備援的金融關鍵基礎設施，支援證券市場在高交易量、高連線及高資安需求下維持穩定運作，進一步強化臺灣資本市場的持續營運能力，讓我國證券交易的 IT 基礎建設與國際其他主要交易所並駕齊驅，確保證券交易服務安全、穩定且不中斷。

展望未來，中華電信強調，將秉持以客戶為中心的精神，持續與政府及企業深化合作，以科技力共同推動產業轉型與升級，提高災害復原及資安事件應變能力，助力政府與企業提升韌性與競爭力，實現永續營運的目標。