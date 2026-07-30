無懼通膨與長壽夾擊 凱基人壽許爸爸一個無憂未來

「三明治世代」的父親多為家中經濟支柱，正值家庭責任最重的階段。面對超高齡社會與通膨壓力，許多爸爸擔心辛苦攢下的養老金被通膨侵蝕，更害怕連續44年十大死因首位之癌症帶來龐大的醫療支出，焦慮感急速攀升。隨著父親節將至，凱基人壽建議，可透過特定防癌險搭配類全委保單，轉嫁醫療費用風險並兼顧資產穩健配置，雙管齊下建構攻守兼備的防護網。

醫療科技進步雖大幅提高了疾病存活率，但新型療法與自費項目也讓醫療開銷倍增。為協助轉嫁醫療費用風險，「凱基人壽愛有溢靠防癌定期健康保險」(下稱「愛有溢靠」）於初次罹患癌症時，即提供初次罹患癌症（初期）或癌症（輕度）保險金。自第二保單年度（含）起，其保障範圍更涵蓋國人好發的特定癌症（重度），如：男性攝護腺惡性腫瘤等，讓父親在關鍵時刻能從容選擇更佳的醫療品質。

凱基人壽深信，最好的防護是與保戶一起維持健康。「愛有溢靠」特別導入健康促進外溢機制，保戶只要定期完成洗牙、癌症與肝炎篩檢、疫苗接種，或挽袖捐血、提供健康檢查報告等對自身健康有益的項目，即有機會轉化為續年度保費折減，若再結合首／續期指定金融機構帳戶及申請電子保單，最高可享11%的續年度保費折減，鼓勵父親將「保持健康」變成日常好習慣。

除了以特定防癌險打底，建立穩健現金流也是退休準備的一大支柱。考量多數父親工作繁忙、無暇緊盯市場脈動，凱基人壽建議可投保「凱基人壽活利鑫動變額年金保險」(下稱「活利鑫動」），並選擇連結由凱基投信專業團隊操盤的「凱基台灣HITO全權委託管理帳戶（台幣）」（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（撥回率或撥回金額非固定）。

「凱基台灣HITO帳戶」主要以新台幣計價之境內基金及指數股票型基金（ETF）為投資範圍，由專業投信團隊進行配置並視市場動態靈活調整及管控投資風險。此外，「活利鑫動」具備彈性投入超額保險費之設計，若逢年節獎金入帳，還能隨時加碼投入。

凱基人壽長期關注民眾各式保障需求，秉持「數位、創新、永續、金融」策略，推出多元保險商品，打造與時俱進的保險體驗。民眾不妨善用專業顧問的規劃，透過健康險與投資型保單的精準配置，把每一分錢化為實質的保障，許爸爸一個無憂未來。