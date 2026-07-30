布局美國商機 彰銀獲准申設鳳凰城代表人辦事處

國銀積極布局美國，合計11家本國銀行在美設置據點。金管會今天表示，同意彰化銀行向美國主管機關申請設立鳳凰城代表人辦事處，彰銀將配合台商在美國發展營運的融資需求，提供整合性跨境服務。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，彰化商業銀行為配合台商在美國發展與營運的融資需求，提供整合性跨境服務，規劃在亞利桑那州鳳凰城設立代表人辦事處。

張嘉魁指出，截至今年6月底止，彰化銀行已設立的海外分支機構包含中國大陸子行、紐約分行、洛杉磯分行、東京分行、倫敦分行、香港分行、新加坡分行、馬尼拉分行及東京分行大阪出張所，另在緬甸仰光設有1家代表人辦事處。

金管會表示，目前台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀、兆豐銀、台企銀、永豐銀、玉山銀與中信銀合計11家本國銀行在美國設置據點，整體在美國分支機構共有25家分行、3家子行及4家代表人辦事處，於亞利桑那州則有1家代表人辦事處及1家貸款辦公室。