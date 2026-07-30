聽新聞
0:00 / 0:00
布局美國商機 彰銀獲准申設鳳凰城代表人辦事處
國銀積極布局美國，合計11家本國銀行在美設置據點。金管會今天表示，同意彰化銀行向美國主管機關申請設立鳳凰城代表人辦事處，彰銀將配合台商在美國發展營運的融資需求，提供整合性跨境服務。
金管會銀行局副局長張嘉魁表示，彰化商業銀行為配合台商在美國發展與營運的融資需求，提供整合性跨境服務，規劃在亞利桑那州鳳凰城設立代表人辦事處。
張嘉魁指出，截至今年6月底止，彰化銀行已設立的海外分支機構包含中國大陸子行、紐約分行、洛杉磯分行、東京分行、倫敦分行、香港分行、新加坡分行、馬尼拉分行及東京分行大阪出張所，另在緬甸仰光設有1家代表人辦事處。
金管會表示，目前台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀、兆豐銀、台企銀、永豐銀、玉山銀與中信銀合計11家本國銀行在美國設置據點，整體在美國分支機構共有25家分行、3家子行及4家代表人辦事處，於亞利桑那州則有1家代表人辦事處及1家貸款辦公室。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。