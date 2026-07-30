外資匯出、出口商拋匯交鋒 新台幣「貶勢難止」盤中再破32.5元

美國聯準會7月利率按兵不動，但內部看法分歧，外資則續砍台股並匯出，新台幣匯率貶勢難止，盤中再次摜破32.5元重要關卡，不過出口商積極拋匯，跌幅隨之收斂，終場收32.454元，貶值8.8分，改寫逾1年3個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額達31.93億美元。

台股回檔速度兇猛，前2個交易日重跌3595.01點，今天一早殺完融資後，上演千點反彈，高低點落差逾1700點，但尾盤支撐無力、指數翻黑，終場下跌105.88點，收在39933.3點，失守4萬點大關。

台股跌跌不休，外資持續提款台股並匯出，加重新台幣貶值壓力。新台幣兌美元今天以32.38元開盤，小幅震盪後，因外資匯出力道增強，匯價接連貶破32.4、32.5元價位，最低觸及32.518元，貶值逾1.5角，但出口商在32.5元附近火力全開，積極拋匯，跌幅迅速收斂至1角以內。

外匯交易員表示，時值月底，出口商拋匯需求本來就相對強烈，而且昨天匯價觸及32.5元之後迅速拉回，今天出口商不再觀望，積極進場，推測明天也可能呈現類似走勢。

外匯交易員指出，台股今天盤中一度大漲，但後繼無力，再度翻貶，如果近期股市修正態勢持續，加上國際局勢依舊混沌，美伊戰事及美國聯準會貨幣政策路徑仍須關注發展，市場只能靜觀其變，等待更多消息指引方向；短期在缺乏一致且具規模的資金動能下，匯價難脫離區間整理格局，預估新台幣匯率於31.9元至32.6元區間震盪。