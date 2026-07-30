暑假旅遊熱…富邦J卡推國內外旅遊優惠 日韓泰消費最高享6%回饋

國人旅遊需求持續升溫。看準暑假旅遊商機，台北富邦銀行為J卡推出一系列旅遊優惠，涵蓋旅遊平台折扣、國內外消費回饋及新戶辦卡好禮。其中，六大旅遊場域消費最高回饋3600元，日韓泰實體消費最高享6%回饋，從行前規劃、交通住宿預訂到旅途消費皆有優惠，陪伴民眾輕鬆享受暑假旅程。

北富銀表示，從J卡海外消費結構觀察，日本、韓國及泰國仍穩居國人最熱門旅遊目的地，相關消費約占J卡海外簽帳金額七成。隨著航空運能持續提升及自由行旅遊需求穩定成長，暑假旺季可望帶動新一波旅遊消費動能。

即日起至9月30日，於全台飯店、旅行社、國內航空公司、旅遊平台、免稅店及高鐵、台鐵、租車等六大旅遊場域刷富邦信用卡消費並完成登錄，單筆消費滿1萬元可享600元刷卡金回饋，活動期間最高回饋3600元，幫助卡友輕鬆省荷包。

對於喜愛自由行的旅客，J卡也與KKday及Klook合作推出專屬優惠。刷卡於KKday購買指定日本機票最高現折1000元，精選日本機加酒行程最高現折1200元；Klook則推出韓國鐵路票券最高75折、日本星野集團指定飯店9折及多項日韓熱門旅遊商品優惠，用同樣旅費玩得更盡興。

抵達海外後，J卡則提供豐富的實體消費回饋。即日起至9月30日，持J卡於日本、韓國及泰國實體商店消費，單筆滿新臺幣1000元最高享6%回饋；前往新加坡、馬來西亞、越南、中國大陸、香港及澳門等亞洲精選國家消費，實體消費累積滿6000可獲得300元即享券乙張。

此外，J卡卡友至日本、韓國及泰國指定地區，還可兌換專屬伴手禮，替旅程留下值得收藏的回憶。除了J卡專屬活動，卡友亦可享有JCB提供的海外旅遊禮遇，包括Agoda訂房最高享14%折扣、Trip.com訂房最高享14%折扣及機票最高10%折扣等，參加MyJapan+ by JCB 新APP用戶現金回饋活動最高更享16%回饋，從容自在完成旅程安排。

暑期國旅及各項休閒娛樂活動同樣熱絡。活動期間持J卡於全台餐飲、加油站、熱門售票平台或foodpanda、Uber Eats等指定精選通路消費滿額並完成登錄，最高可獲900元即享券回饋，無論來趟說走就走的國內小旅行、安排美食聚會，或是欣賞熱門演唱會與藝文展演，都能讓暑假生活更加精彩。

針對首次申辦J卡的民眾，北富銀也推出暑期限定辦卡禮。即日起至9月30日，新戶申辦J卡正卡並於核卡後30天內完成指定任務，即可獲得TRAVEL FOX旅狐25吋上掀式行李箱乙個，讓民眾輕鬆啟程、開心出遊。