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警戒通膨…央行兩理事主張升息 直指政策利率「過於寬鬆」
中央銀行今（30）日公布6月18日理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要。央行循例於會後約六週揭露理事討論及表決情況，這次雖以13票贊成、2票反對，決定維持政策利率不變，但陳旭昇、李怡庭兩位理事投下反對票，主張當前已是升息的適當時機。相較3月會議仍由全體理事一致支持利率不動，央行內部鷹派聲音明顯升高。
主張升息的理事指出，5月消費者物價指數（CPI）年增率及央行預估的6月CPI年增率均超過2%，核心物價領先指標構成項目也已呈現上漲趨勢。由於貨幣政策效果具有落後時間，若等到通膨全面反映後才升息，可能已錯失抑制通膨預期的時機；近期長天期利率上揚、長短期利差擴大，也顯示市場對未來通膨的看法可能正在改變。此外，通膨升高後，台灣一年期定存實質利率已轉為負值，顯示政策利率「過於寬鬆」。
值得注意的是，理事會也把焦點轉向股市信用擴張。有理事警告，若民眾持續以不動產抵押貸款投入股票，可能威脅金融穩定，主管機關應思考相關總體審慎監理措施；另有理事提醒，一旦股市明顯反轉，過度投入股市的衝擊不容忽視。
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