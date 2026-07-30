合庫銀行「轉帳好Pay回饋輕鬆拿」活動 鼓勵民眾體驗掃碼轉帳服務

為持續推廣數位金融服務並鼓勵民眾使用行動支付轉帳功能，合作金庫銀行自8月1日起至12月31日止推出「輕鬆綁定，轉帳好 Pay，回饋輕鬆拿」優惠活動。活動期間內，凡使用「合庫E Pay」綁定合作金庫銀行帳戶，或使用「台灣行動支付」APP綁定合作金庫銀行金融卡，並完成指定掃碼轉帳交易，即可獲得20元現金回饋，每一使用者活動期間限回饋一次，總回饋名額35,000筆。

本活動對象為合作金庫銀行客戶，於活動期間內使用合庫E Pay掃碼轉帳或台灣行動支付APP進行一筆金額達1,001元以上掃碼轉帳交易，即符合回饋資格。活動將依交易時序核算，額滿為止，相關活動訊息將同步公告於合作金庫銀行官方網站。

合作金庫銀行表示，隨著行動支付日益普及，民眾對於快速、安全且便利的數位金融服務需求持續增加。透過合庫E Pay及台灣行動支付APP，不僅可享受隨時隨地轉帳的便利性，更能透過掃碼方式簡化操作流程，提升日常金融交易效率。本次活動希望鼓勵客戶體驗掃碼轉帳服務，感受無現金支付所帶來的便利性，詳細活動內容請參閱合作金庫銀行官方網站（https://www.tcb-bank.com.tw）。