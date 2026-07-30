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一銀及彰銀統籌主辦 富邦證券新台幣200億元聯貸

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導

一銀行攜手彰化銀行主辦富邦金（2881）旗下富邦綜合證券3年期新台幣200億元聯貸案，於7月30日完成簽約。本案為因應富邦證券業務發展及營運資金需求辦理，在金融同業踴躍參與下，不到兩個月即順利完成籌組，顯示銀行團對富邦證券經營實力、財務體質及未來發展前景深具信心。

聯貸案由第一銀行及彰化銀行共同擔任額度管理銀行暨統籌主辦銀行，臺灣銀行、國泰世華銀行及永豐銀行共同主辦，並邀集全國農業金庫參與，本次聯貸資金將提供富邦證券穩定且多元之資金來源，有助強化資金調度彈性及優化資金籌措結構，支應各項業務發展及市場布局需求，進一步提升整體經營韌性與競爭力。

富邦證券為富邦金控核心子公司之一，長期深耕經紀、財富管理、承銷及自營等業務，連續2年稅後淨利突破新台幣百億元；公司近年持續推動「數位x永續」雙軸轉型策略，2026年榮獲《The Asset》「年度最佳數位券商」殊榮，為臺灣唯一獲獎券商，並連續兩屆獲金管會評選為「永續金融評鑑前25%金融機構」，展現穩健經營成果及市場競爭力。

彰銀 富邦 一銀

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