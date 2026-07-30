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聯準會按兵不動 凱基投信：短期利空疊加AI發展趨勢未變

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
美國聯準會29日FOMC會議，投資人質疑聯準會在打壓通膨方面的決心，美股四大指數收跌。路透
美國聯準會29日FOMC會議，投資人質疑聯準會在打壓通膨方面的決心，美股四大指數收跌。路透

美國聯準會29日FOMC會議，主席華許中性偏鴿的言論，搭配內部官員態度分歧，投資人質疑聯準會在打壓通膨方面的決心，美股四大指數收跌；美國10年期公債殖利率則一度跳升至4.69%。本次FOMC內部分歧的聲音提高，疊加通膨上行壓力持續，市場預期聯準會年底前升息的可能性升高，凱基投信認為，升息確實會帶給金融市場波動，但不會顯著影響股市上升的趨勢。

美國FOMC維持聯邦基準利率不變，與市場預期相符，不過其中有三位決策官員主張升息而投下反對票，華許將此分歧形容為良好的「家庭辯論」，並表明其帶領下的聯準會不會試圖預測或洩漏未來的利率走向，但若情況必要，聯準會也會斷然採取行動。華許重申聯準會唯一的目標就是將年通膨率拉回 2%，中間不存在任何隱含的彈性空間。

儘管此次聯準會按兵不動，但仍觸發股市回檔，凱基投信分析，這並非基本面崩壞，而是一場估值重估（re-rating）與去槓桿（de-leveraging）的過程，AI所帶來的結構性成長趨勢並沒有改變。

凱基投信表示，過去一年多，市場在AI產業革命的樂觀敘事下大幅推升，成長股的評價被推升到相當高的水位。如今同時面對金融環境緊縮與地緣風險升溫，市場開始重新檢視多少估值才「合理」，並且對過度集中、過度槓桿的部位進行修正。此次聯準會雖然維持利率不變，但內部鷹派勢力比外界想像的更廣、更堅定，使市場更鷹派解讀聯準會的態度，並自己動手「替聯準會升了息」，進而觸發本次股市估值的重估。

凱基投信提醒，短期利空確實在疊加，鷹派聯準會、美國公債殖利率創2007年以來新高、中東油價風險，及科技財報的資本支出疑慮等，這些都是真實的壓力，也意味著高波動仍將持續一段時間。但AI產業革命所帶動的生產力提升與經濟成長趨勢，並不會因為這一周的股價下跌而改變。建議投資人持續投資獲利成長明確的AI族群以外，近期考量能源價格推升通膨風險，可適度布局關注實質資產相關類股以平衡通膨風險。

凱基 投信 美國聯準會 華許 美股 通膨

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