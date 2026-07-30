75歲後醫療支出暴增3倍 南山人壽推高齡健康進化版保單

退休前，能否確定自己老有所「醫」？國人平均壽命已達80.77歲，但平均不健康壽命則接近8年，據衛福部中央健康保險署公布的2024年全民健康保險統計計算，75歲以上的健保保險對象平均一人一年使用11.15萬健保醫療點數，依核定健保醫療給付費用推算，約等於一年10.67萬元，為協助保戶進一步充實高齡醫療基金，南山人壽推出「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS）」。

根據衛福部統計，75歲以上健保保險對象每年使用的健保醫療點數約是當年度每人平均醫療點數的2.9倍，更是15到64歲具工作力族群的4倍左右，還不包括自費與使用新式醫療的費用，若沒有規劃好充足的醫療基金，高齡不健康，恐會大量侵蝕退休老本。

從人均醫療點數來看，退休族群醫療需求大幅攀升，65到74歲人均醫療點數逾7.5萬點，比退休前（指15到64歲具工作力族群約2.8萬點）增加近1.7倍，75到79歲的人均醫療點數破10萬點，比退休前增加2.6倍，85歲以上則達12.6萬點，是具工作力族群的4.5倍，也等於75歲以上的人均醫療點數，比在工作者增加3倍左右。

南山人壽推出的「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險」，即是因應長壽與高齡健康需求的進化版保單，共有六大特色，一、0到70歲皆有機會投保，保障至保險年齡達100歲的保單年度末；二、保戶可依預算靈活選擇繳費年期（10/20/30年繳費）及投保計劃（計劃10/20/30）；三、醫療雙帳戶，74歲（不含）前與74歲（含）後是兩個獨立額度的醫療帳戶，分別給付最高可達新台幣750萬元（以計劃30為例）。

四、補足高齡醫療保障缺口，74歲（不含）前為「定額給付」，74歲（含）以後提供「實支實付」保障，與「日額給付」兩者擇一給付；五、強化癌症、入住加護暨燒燙傷病房相關醫療保障；六、具有身故／祝壽保險金，且有機會享有健康促進增額保障（僅限投保當時保險年齡達16歲(含)以上者適用）。

據健保署統計，80歲以上高齡門診與住院的前幾大疾病，即需積極或長期治療的癌症、洗腎、呼吸衰竭需長期使用呼吸器、需終身治療的全身性自體免疫症候群（如紅斑狼瘡、類風濕性關節炎等）、急性腦血管疾病、重大創傷等，另外如高齡常見的白內障手術、膝關節置換、心血臟支架、跌倒造成骨折，都可能會造成高齡醫療支出與看護費用大幅攀升，若不希望出現「病不起」的晚年，建議趁年輕、有工作能力時，備妥高齡醫療基金。

假設活到86歲的最後8年都是相對不健康的時光，光是醫療點數就至少用掉92萬點（相當於88萬元），若罹患癌症、或腦中風造成行動不便，加上自費醫療、新藥、看護費、營養補給等費用，8年高齡不健康的醫療成本可能在300到500萬元以上。

WHO與世界銀行的最新監測報告指出，全球有10億人，也就是約全球人口的1/8，將其家庭收入至少10%用在醫療支出上，有近3億人的醫療支出超過其家庭收入的25%，對這些家庭來說，醫療支出成為「災難性的健康支出」，造成家庭支出被迫減少、用光積蓄，甚至要變賣資產、借錢等，可能會加大貧富差距與世代不平等，若百歲人生及癌症慢性病化已是必然的趨勢，準備充足的高齡醫療基金將決定高齡生活品質，避免造成家庭經濟負擔。

衛福部在2008年公布的2007年「中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查」顯示，台灣88.7％老人自述至少有一種經醫師診斷的慢性病，51.3％自述至少有三項以上經醫師診斷慢性病；當時長者常見的慢性疾病前五項分別為：高血壓（46.67%）、白內障（42.53%）、心臟病（23.90%）、胃潰瘍或胃病（21.17%）、關節炎或風濕症（21.11%）等，而國人十大死因中的癌症、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎與腎病變等七項，現在也都被歸為慢性病。

依據國外研究，心血管等慢性病患者，如果經濟無法支應其獲得較好的照顧、較健康的飲食與較好的藥物，則住院率會比經濟品質佳者增加36%，死亡率高出24%，整體醫療花費反而比經濟寬裕者高出30%，若沒有提前準備，醫療費恐成災難性支出。