聯邦銀行「這四張旅遊神卡」下半年優惠出爐 最高享11%回饋

今年暑假海外旅遊迎來雙重熱潮。聯邦銀行看準旅遊商機，即日起推出下半年海外加碼優惠，鎖定日本、韓國、泰國、美國、加拿大、墨西哥六大旅遊熱門國家，搭配「聯邦吉鶴卡、聯邦賴點卡、聯邦M卡或聯邦M世界卡」四大旅遊神卡，從行前規劃機票、住宿到暢遊世界吃喝玩樂，旅遊消費都能輕鬆轉化成為有感回饋，最高可達11％回饋。

根據交通部觀光署統計，今年第一季國人出國已突破536萬人次，日本穩居最受歡迎目的地；加上世界盃足球賽由美國、加拿大、墨西哥三國聯合主辦，帶動北美觀賽旅遊需求。

看準海外旅遊商機，聯邦銀行表示，此次活動自即日起至12月31日止，活動期間凡持聯邦吉鶴卡、聯邦賴點卡、聯邦M卡或聯邦M世界卡於指定六大國家實體店家消費，單月一般消費滿新台幣15,000元且於消費當月完成登錄，超過15,000元的部分即可享3%加碼回饋，每戶每月最高回饋1,000元刷卡金。以暑假日本自由行為例，單月刷滿40,000元，超過門檻的25,000元可獲得750元刷卡金回饋，旅遊玩樂時還能累積下一趟旅遊基金。

針對國人最愛的日本旅遊，建議刷聯邦吉鶴卡，除指定六大國家消費享3%加碼外，於日本指定人氣商店消費最高享11%回饋，涵蓋百貨、量販、便利商店等旅日高頻消費通路，日本三大交通卡儲值另享最高1.5%回饋；此外，持聯邦JCB卡於日本實體店家消費，登錄JCB「My Japan+」新用戶活動，最高可享10%回饋，從機場交通、逛街購物到在地美食，各項消費都享優惠。

規劃赴美國、加拿大、墨西哥，或前往韓國、泰國旅遊的民眾，可選擇聯邦賴點卡、聯邦M卡或聯邦M世界卡，海外一般消費享最高3%回饋且無上限，並可同步參加上述指定國家3%加碼活動，無論交通、餐飲、購物等旅遊消費皆可累積回饋。

針對機票、住宿等大額旅遊支出，聯邦銀行同步推出旅遊滿額活動，即日起至9月30日止，於航空公司、指定旅行社、國內外飯店及指定旅遊平台刷聯邦卡，當月消費滿額並完成登錄，最高可獲9,500元刷卡金。訂房及行程平台優惠部分，刷聯邦卡於Klook購買全球體驗與交通享85折起、Agoda訂房最高88折；刷聯邦Visa卡於Trip.com訂房最高享8%優惠；刷聯邦JCB卡支付國外旅遊團費或機票滿額，還可享免費機場接送服務。

旅程結束後，繳帳單也有優惠。使用iPASS MONEY綁定聯邦信用卡並繳納帳單，再享1%一卡通綠點回饋，優惠疊加讓支付旅費轉為實質回饋。

聯邦銀行指出，海外旅遊支出涵蓋機票、住宿、交通、餐飲及購物等多元消費，適合的卡片與優惠組合各不相同，建議民眾出發前依旅遊目的地與消費習慣挑選卡片，並記得完成各項活動登錄，讓暑假每一筆旅費都花得更聰明、更有價值。各活動詳情請見聯邦銀行信用卡官方網站公告。