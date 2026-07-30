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Fed 連五次按兵不動 國泰世華銀解析未來利率政策走勢

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

美國聯準會（Fed）最新利率決策維持政策利率不變，已連續五次按兵不動。國泰世華銀行分析指出，此次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議雖決議維持利率不變，但9比3的表決結果顯示決策官員對通膨前景看法分歧，且鷹派聲浪持續升高。展望後市，聯準會未來政策仍將高度取決於通膨走勢，尤其荷莫茲海峽是否順利恢復通行、油價能否回落，將是影響9月利率決策的重要關鍵。

國泰世華銀指出，本次FOMC會議為聯準會主席華許（Kevin Warsh）任內第二場會後記者會，會議決議維持利率不變，已是連續第五次按兵不動。不過，三位地區聯邦準備銀行總裁投下反對票、主張升息，顯示聯準會內部對通膨風險仍存不同看法。Warsh則將這樣的分歧形容為健康的「家庭紛爭」，強調所有委員對抗通膨目標一致，只是在策略與時機判斷上有所不同。

國泰世華銀分析，Warsh也持續淡化前瞻指引，轉向「警覺思考」階段，希望市場重新聚焦在通膨、就業等經濟數據。隨著聯準會減少對未來利率路徑的明確暗示，在利率維持不變期間，市場已自行推升美國公債殖利率，使金融條件實質收緊，達到部分政策效果。

此外，Warsh重申聯準會對2%通膨目標「零容忍」，不會因單月通膨數據放緩就改變政策立場。未來除了觀察一般經濟數據外，也將持續關注AI投資熱潮、供應鏈重組、地緣政治及關稅政策等結構性因素對物價的影響，並避免預設未來政策路徑，以保留決策彈性。

對於市場關注聯準會是否仍有降息空間，國泰世華銀認為，目前關鍵仍在於荷莫茲海峽的實質解封進度。若解封速度不如預期，導致未來兩個月國際油價持續維持每桶80美元以上，今年第三季平均油價將高於80美元，較去年同期約65美元增加逾兩成，恐進一步推升能源成本與通膨壓力，也將增加9月會議升息的可能性；反之，若荷莫茲海峽恢復通行速度加快，則有助舒緩能源價格壓力，降低聯準會進一步升息的必要性。

展望金融市場，國泰世華銀表示，股市短線仍可能面臨震盪。受到南韓股市去槓桿壓力持續、半導體類股漲多後乖離率偏高，以及美伊衝突尚未完全落幕、油價回落不易等因素影響，包括費城半導體指數、台股及韓股近期仍有修正壓力。

不過，國泰世華銀認為，企業基本面仍相對穩健，預估明年標普500企業獲利仍可維持雙位數成長，半導體產業獲利成長率更有望達40%，顯示科技產業中長期基本面未變。因此，近期市場若因短線因素拉回，反而可視為中長期布局科技股的機會。

債券方面，國泰世華銀指出，雖然美伊衝突已有降溫跡象，但能源風險溢價尚未完全消退，市場對聯準會維持高利率的預期依然存在，支撐美國公債殖利率維持高檔震盪。匯市方面，由於聯準會短期降息空間受到壓抑，美元可望維持偏強盤整格局。

Fed 國泰 FOMC

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