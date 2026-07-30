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PIMCO：新 Fed 時代市場雙向風險升高 但傳統債券投資重拾配置價值

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

品浩（PIMCO）非傳統策略投資長施耐德（Marc Seidner）及PIMCO 新興市場投資組合管理主管達旺（Pramol Dhawan）指出，在新美國聯準會（Fed）時代，市場雙向風險升高，但傳統債券投資重拾配置價值。

施耐德及達旺表示，Fed新任主席華許（Kevin Warsh）上任初期所釋出的訊號相當明確：未來Fed可能減少前瞻指引、降低資產負債表工具的使用。Fed也可能降低對利率預測的依賴，並減少扮演金融市場風險管理者的角色。

施耐德及達旺認為，這項轉變意義重大。在華許領導下，Fed似乎準備讓市場更多依靠自身運作，減少明確指引與隱性支撐。這可能提高市場波動、資產表現分化與雙向風險，而這些正是主動式投資經理人尋求超額報酬的重要條件。

PIMCO的基準預期是，隨著價格壓力逐步緩解，Fed在 2026 年年底前將維持政策利率不變。最近的通貨膨脹數據也支持這項看法。重要的是，以目前殖利率水準而言，債券不需要依賴激進降息周期，也有機會創造具吸引力的報酬。

施耐德及達旺指出，現階段債券的一大優勢，正是表現並不取決於單一總體經濟結果。無論未來是軟著陸、不著陸、經濟衰退或停滯性通膨，高品質債券都有機會提供正總報酬。

看好債券，不等於看空股票。施耐德及達旺表示，股票估值仍處於歷史高檔，這也是不少PIMCO客戶的疑慮。不過，股票估值偏高已持續一段時間，市場仍不斷上漲。與其試圖預測股市何時反轉，更實用的觀察是，投資人不需要看空股票，也能找到配置債券的充分理由。

施耐德及達旺指出，隨著其他資產類別的分散效果變得更加有限，債券的相對吸引力也日益提升。在股市中，S&P 500 指數前十大個股約占指數 37%，投資風險集中於少數大型企業。至於近年快速成長的私人直接放貸市場，商業發展公司（BDC）約有 31% 的曝險集中於軟體與科技產業。

施耐德及達旺表示，相較之下，高品質固定收益配置可橫跨不同產業與地區，取得利率、信用利差與貨幣等多元曝險，形成更實質的多元分散。此外，Fed如果較少主動干預市場，也可能為主動式投資創造更多機會。

Fed 債券 風險

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