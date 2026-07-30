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房市信用管制該鬆綁？央行：持續檢討

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
中央銀行副總裁嚴宗大出席立法院財委會召開的「面對K型經濟問題，行政部門如何引導經濟成果均衡分配於全體勞工，並維繫非半導體產業發展動能」公聽會。截圖自／國會頻道
中央銀行副總裁嚴宗大出席立法院財委會召開的「面對K型經濟問題，行政部門如何引導經濟成果均衡分配於全體勞工，並維繫非半導體產業發展動能」公聽會。截圖自／國會頻道

立法院財政委員會今（30）日召開「面對K型經濟問題，行政部門如何引導經濟成果均衡分配於全體勞工，並維繫非半導體產業發展動能」公聽會。會中學者專家針對當前台灣貧富差距擴大、資本市場投機現象及房市信用管制提出多項建言，但對於房市信用管制有不同意見；中央銀行則回應，將持續滾動式檢視房地產政策，並透過貨幣政策維持物價穩定與市場流動性。

淡江大學經濟學系教授蔡明芳指出，國際貿易因比較利益不同，K型經濟本是普遍現象，但貧富差距擴大會引發社會不穩定，政府應積極介入，核心原則應該是「不補貼投機、幫助努力工作的人」。他主張，政府應取消「當沖降稅」等鼓勵不勞而獲的政策，當沖屬於投機行為，長期持有股票者未享降稅，但當沖卻能享受降稅優惠，極不合理，若該政策目的已達到，例如台股上了4點就應及早退場；同時，打擊炒房的選擇性信用管制應持續實施。

在產業發展方面，蔡明芳認為，政府應避免低價競爭、取消小額包裹免稅，並輔導傳統產業進入國際市場；除了推動百工百業AI賦能，也應關注某些不需要AI產業的生存，並引導難以轉型的產業有序退場，以強化經濟韌性，而非僅提供短期現金補貼。

淡江大學產業經濟學系副教授莊孟翰則指出，目前預售屋、中古屋與新成屋的交易資訊存在落差，實價登錄未能充分反映退佣、贈送裝潢及家電等變相降價行為，導致官方數據與市場實況脫節，政府的政策過去也常有「助漲助跌」的政策落差。

莊孟翰分析，新青安相關政策雖立意良善但時機不對，應在交屋高峰期出爐，政府卻未充分掌握資訊，加上第七波選擇性信用管制調降建商餘屋貸款與民眾的第二戶購屋貸款上限，在此情況下，無資金壓力的富人免貸款買豪宅，而一般購屋族卻面臨交交屋潮的資金壓力。

莊孟翰強調，不動產貸款集中度已降至35.17%，且重劃區與蛋白區交屋潮陸續湧現，建議央行對於第二戶購屋貸款及購置高價住宅貸款適度鬆綁放寬1成。在銀行實施授信5P原則及鑑價轉趨保守下，放寬1成貸款成數仍遠低於過去7至8成的水準，有助於買方、建商與銀行在平衡點取得解套，避免房市硬著陸。

針對學者主張房市調控相關建言，中央銀行副總裁嚴宗大提三點回應意見，第一，房地產政策動態檢討，央行每一季在召開理監事會議前，皆會針對房地產政策與市場發展進行全面檢視，評估是否有需要修正或調整之處。

第二，關於行政部門對產業資金的支持，央行將持續密切關注國內外金融情勢發展，適時實施公開市場操作，以維持銀行體系流動性與市場利率於適當水準，有助於配合政府產業政策發展之推動。

第三，有關行政部分降低物價壓力方面，嚴宗大說，央行長期以來均利用妥適的貨幣政策，依據《中央銀行法》賦予之職責，根據時下的國內外經濟形勢變化維持物價穩定，減輕通膨對民生的衝擊。

央行 房市 中央銀行

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