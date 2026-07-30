快訊

「四貸同堂」資金還撐著！銀行主管揭：早留好利息長期抗戰 轉進0050

熊本強震後1.5小時永旺突爆炸釀死傷！專家揭致命時間差

熊本AEON氣爆困住貓咖！「Cat Café MOFF」25隻貓奇蹟生還 貓咪現況網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

台新新光金攜手台新銀捐贈3,000萬日圓 馳援日本熊本震災重建

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金攜手台新銀捐贈3,000萬日圓，馳援日本熊本震災重建。圖／台新新光金提供
台新新光金攜手台新銀捐贈3,000萬日圓，馳援日本熊本震災重建。圖／台新新光金提供

日本熊本地區於28 日發生規模7.1強震，造成多處建築物倒塌、道路受損及部分地區停電、停水，許多居民被迫撤離避難，目前搜救與災後復原工作仍持續進行中。台新新光金控（2887）啟動關懷與援助行動，30日宣布攜手台新銀行共捐贈3,000萬日圓，協助投入熊本地區的緊急救援、賑災物資籌措及災後重建工作。

台新新光金控總經理林維俊表示，臺灣與日本有深厚的經貿、文化及民間情誼，面對天然災害與重大挑戰時，始終展現相互扶持的珍貴友誼。近年隨著台積電（2330）進駐熊本設廠，帶動龐大半導體供應鏈及國人赴日工作與生活，臺日產業合作更趨緊密。此次熊本震災發生後，台新銀行福岡支行立即透過電話、簡訊及電子郵件主動關懷九州地區客戶與員工，表達慰問並提供必要的協助。

台新銀行長期深耕日本市場，現已設有東京分行及福岡支行，持續拓展在地服務網絡，並與當地政府、企業及臺商社群維持密切互動。台新銀行日本東京分行自2016年開業以來，穩健推動各項業務；福岡支行亦於2024年正式開業，進一步擴大台新在日本的服務版圖，強化對本州、九州地區客戶的專業金融支持。

林維俊強調，本於「友好、關懷」與善盡企業社會責任的初衷，台新新光金控將持續關注日本熊本災後復原進度，並透過日本在地同仁與相關單位保持密切聯繫，機動適時提供支援與協助，期盼災區早日完成重建，民眾恢復正常生活。

熊本 日圓 台新新光金

延伸閱讀

紅十字會設熊本地震捐款專區 首波撥1000萬日圓馳援

玉山金送暖熊本 捐3,000萬日圓

熊本規模7.1地震...國民黨團表慰問 籲政院要求駐日代表處掌握國人狀況

熊本7.1強震 黃偉哲：感念日本援助 台南願盡全力協助

相關新聞

聯準會本月未升息 李鎮宇：九月不升息的可能性仍高

美國聯準會（Fed）利率會議決議不升息，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今日分析，聯準會連五次按兵不動，卻同時出現三張「主張升息」的反對票，是2016年以來最強的鷹派分歧，不過他也認為，市場已把升息路徑定價得過滿，因此利率高原期拉長、但9月不升息會是可能性最高的情境。

AI漲、傳產無感？金管會秀兩組薪資數字：非AI也加薪

立委賴士葆30日質疑，台股與AI大漲，勞工、傳產卻無感，K型經濟恐加劇。金管會回應，2025年上市、上櫃公司非主管薪資分別增6.79%、3.66%，約六成企業加薪且非集中AI或電子業，顯示企業成果正逐步擴及員工。

台新新光金攜手台新銀捐贈3,000萬日圓 馳援日本熊本震災重建

日本熊本地區於28 日發生規模7.1強震，造成多處建築物倒塌、道路受損及部分地區停電、停水，許多居民被迫撤離避難，目前搜救與災後復原工作仍持續進行中。台新新光金控（2887）啟動關懷與援助行動，30日宣布攜手台新銀行共捐贈3,000萬日圓，協助投入熊本地區的緊急救援、賑災物資籌措及災後重建工作。

新台幣開盤貶1.4分 為32.38元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.38元開盤，貶1.4分

高雄財管專區成國銀主戰場 6月底占AUM總規模比率大增至近26%

高雄專區已成國銀搶大戶財管主戰場。據金管會統計，6月底國銀高資產財管規模（AUM）達2兆8,063億元，月增5.3%，其中高雄專區貢獻占比逼近26%，較去年底翻倍，成為銀行搶大戶、家辦與跨境財管的關鍵據點。

銀行打詐！警示帳戶糾紛暴增 第1季相關案例243件最多

銀行加強打詐，竟然使「違反自動化服務規範爭議」，成為銀行業金融消費爭議首位，光是今年第1季就有243件，超越過去「信用卡消費爭議」長期居首位的情形。而所謂的「違反自動化服務規範爭議」，可能的情形包括遭列警示帳戶，使得自動扣繳存匯款失敗，而進行申訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。