台新新光金攜手台新銀捐贈3,000萬日圓 馳援日本熊本震災重建

日本熊本地區於28 日發生規模7.1強震，造成多處建築物倒塌、道路受損及部分地區停電、停水，許多居民被迫撤離避難，目前搜救與災後復原工作仍持續進行中。台新新光金控（2887）啟動關懷與援助行動，30日宣布攜手台新銀行共捐贈3,000萬日圓，協助投入熊本地區的緊急救援、賑災物資籌措及災後重建工作。

台新新光金控總經理林維俊表示，臺灣與日本有深厚的經貿、文化及民間情誼，面對天然災害與重大挑戰時，始終展現相互扶持的珍貴友誼。近年隨著台積電（2330）進駐熊本設廠，帶動龐大半導體供應鏈及國人赴日工作與生活，臺日產業合作更趨緊密。此次熊本震災發生後，台新銀行福岡支行立即透過電話、簡訊及電子郵件主動關懷九州地區客戶與員工，表達慰問並提供必要的協助。

台新銀行長期深耕日本市場，現已設有東京分行及福岡支行，持續拓展在地服務網絡，並與當地政府、企業及臺商社群維持密切互動。台新銀行日本東京分行自2016年開業以來，穩健推動各項業務；福岡支行亦於2024年正式開業，進一步擴大台新在日本的服務版圖，強化對本州、九州地區客戶的專業金融支持。

林維俊強調，本於「友好、關懷」與善盡企業社會責任的初衷，台新新光金控將持續關注日本熊本災後復原進度，並透過日本在地同仁與相關單位保持密切聯繫，機動適時提供支援與協助，期盼災區早日完成重建，民眾恢復正常生活。