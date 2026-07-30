第一銀行及彰化銀行統籌富邦證券200億元聯貸完成簽約

第一銀行和彰化銀行今日完成富邦金控旗下富邦證券3年期200億元聯貸案簽約，這也是目前單一券商金額最大的聯貸案簽約。

一銀指出，富邦證券業務發展及營運資金需求辦理，在金融同業踴躍參與下，不到兩個月即順利完成籌組，顯示銀行團對富邦證券經營實力、財務體質及未來發展前景深具信心。

該聯貸案由第一銀行及彰化銀行共同擔任額度管理銀行暨統籌主辦銀行，台灣銀行、國泰世華銀行及永豐銀行共同主辦，並邀集全國農業金庫參與，一銀也表示，本次聯貸資金將提供富邦證券穩定且多元之資金來源，有助強化資金調度彈性及優化資金籌措結構，支應各項業務發展及市場布局需求，進一步提升整體經營韌性與競爭力。