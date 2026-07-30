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聯準會本月未升息 李鎮宇：九月不升息的可能性仍高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美國聯準會（Fed）利率會議決議不升息。圖為聯準會主席華許。法新社
美國聯準會（Fed）利率會議決議不升息。圖為聯準會主席華許。法新社

美國聯準會（Fed）利率會議決議不升息，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今日分析，聯準會連五次按兵不動，卻同時出現三張「主張升息」的反對票，是2016年以來最強的鷹派分歧，不過他也認為，市場已把升息路徑定價得過滿，因此利率高原期拉長、但9月不升息會是可能性最高的情境。

李鎮宇指出，全球央行年會將在下個月27日到29日登場，這是Fed主席華許上任後首次在該場合完整闡述政策框架，將是市場校準9月路徑最重要的一次溝通，必須密切追蹤。

李鎮宇也身兼台新投顧的副董事長，對於台股的後市，他表示AI投資循環的長多格局沒有改變，但評價對利率的敏感度上升，加上晶片股近期已明顯回檔，因此建議長線資金利用波動分批建倉、拉長投資週期，買黑不買紅，不必急於一次到位。

目前利率期貨目前反映9月維持不變的機率43%、12月維持不變機率不足17%，並有約30%機率預期年底前至少升息兩碼（1碼是0.25個百分點），李鎮宇認爲，這是把「地緣政治造成的能源供給衝擊」錯誤外推成「需求端過熱的循環性通膨」。

不過他也指出，若封鎖延續、油價持續站上100美元之上，聯準會的升息可能性就會上升。但在美國期中選舉前，川普政府面臨選舉壓力，伊朗方面則面臨經濟壓力，因此美伊最終應仍會回到談判桌上。

聯準會 升息 李鎮宇

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