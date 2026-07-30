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AI漲、傳產無感？金管會秀兩組薪資數字：非AI也加薪

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會指出，2025年上市櫃非主管員工薪資均成長，並非只集中AI與電子業。聯合報系資料照
金管會指出，2025年上市櫃非主管員工薪資均成長，並非只集中AI與電子業。聯合報系資料照

立委賴士葆30日質疑，台股與AI大漲，勞工、傳產卻無感，K型經濟恐加劇。金管會回應，2025年上市、上櫃公司非主管薪資分別增6.79%、3.66%，約六成企業加薪且非集中AI或電子業，顯示企業成果正逐步擴及員工。

金管會副主委陳彥良說，將透過資本市場與金融服務雙軌並進，朝精準金融支持、協助非AI產業與中小企業轉型、強化資本市場成果分配誘因，及擴大金融包容與資產形成機會等四項目標推進。

立法院財政委員會30日舉行K型經濟公聽會。賴士葆指出，台股兩天大跌逾3,000點，但過去上漲主要由AI及大型科技股帶動，傳統產業「漲沒份、跌有份」，經濟成長與股市紅利也未必落到一般勞工手中。

賴士葆說，主計總處公布的人均所得，不代表多數受薪階級實際領得到，部分民眾為增加資產，只能透過房貸、信貸或股票質押進場投資，反而可能加深高低所得與資產差距。

對此，金管會提出上市櫃公司、及非電子業兩組薪資數據回應。

2025年上市公司稅前盈餘4.83兆元、年增12.86%，非主管全時員工平均薪資144.7萬元、成長6.79%；上櫃公司稅前盈餘2,932億元、成長3.94%，平均薪資96.3萬元、成長3.66%。

金管會認為，從整體數字來看，企業獲利與員工薪酬呈現同步成長，經營成果已逐步擴及員工。

2025年約六成上市櫃公司加薪，且薪資成長並未只集中於AI或電子產業。其中，上市非電子業稅前淨利衰退20.4%，員工平均薪資仍成長3.6%；上櫃非電子業獲利衰退1.9%，薪資也增加1.2%。

金管會指出，非電子業即使面臨產能過剩、匯率及地緣政治等壓力，仍透過調薪留才、維持競爭力。

陳彥良表示，金管會也透過盈餘分潤、薪資揭露及上市櫃審查，引導企業建立合理薪酬機制。

截至2025年底，全體1,831家上市櫃公司均已完成章程修正；截至今年7月20日，獲利公司合計提撥898億元，用於基層員工調薪或分派酬勞。

在非AI產業方面，金管會將透過法人說明會、產業論壇、企業價值提升計畫及璞玉系列指數，增加優質中小企業能見度。

璞玉系列指數成分股橫跨31個產業，逾六成為非電子業，未來也可能發展為ETF或其他金融商品。

陳彥良說，金管會有四大目標，第一是提供精準金融支持，讓資金流向真正有轉型及成長需求的企業。第二是協助非AI產業及中小企業價值升級，擺脫只靠降低成本競爭。第三是強化資本市場分配經營成果的誘因，使企業獲利更能反映在基層員工薪資。第四則是擴大金融包容及資產形成機會，讓一般民眾也有機會參與經濟成長。

傳產 金管會 加薪

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