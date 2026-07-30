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銀行打詐 警示帳戶糾紛暴增

聯合報／ 記者黃于庭／台北報導

銀行加強打詐，導致「違反自動化服務規範爭議」成為銀行業金融消費爭議首位，光是今年第一季就有二四三件，超越過去「信用卡消費爭議」長期居首位的情形。而所謂的「違反自動化服務規範爭議」，可能的情形包括遭列警示帳戶，使得自動扣繳存匯款失敗，而進行申訴。

金融評議中心統計，今年第一季銀行業申訴案件中，以違反自動化服務規範爭議二四三件為最多，其次為信用卡消費款爭議兩百件，第三為受理存款、提款爭議（含外匯）一七三件，第四、五名為受理存款、放款開戶爭議（含外匯）八十件，以及信用或現金卡申請、換發、取消或其相關業務爭議五十九件。

值得注意的是，信用卡消費款爭議申訴案較去年同期的四七四件大減至兩百件，年減百分之五十七點八，不再是銀行消費爭議最大來源，反是違反自動化服務規範爭議超車，去年同期不在前五大排名，今年首季直接躍升為申訴案件冠軍，不過真正進入評議程序的案件則僅有十件，顯示多數案件在申訴階段已獲得妥善處理。

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