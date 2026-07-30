金管會大力推動信任金融，主委彭金隆表示，期許金融業在經營上要有「兩份財報」的概念，一是傳統財務會計的資產負債表，另一個是衡量社會對其信任的資產負債表。他表示，金融業投入社會回饋可增加信任資產，反之，若產生社會大眾難以接受的事，則變成信任負債。

2026-07-30 00:11