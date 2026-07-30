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央行調節 匯價轉升
台股昨（29）日再度狂跌，外資持續賣超，台北股匯市同步承壓。不過，新台幣匯率在央行調節及壽險業美元賣盤支撐下，上演「先貶後升」走勢，終場收在32.366元，較前一交易日升值1.8分，成交金額32.22億美元，顯示儘管資金仍有匯出壓力，匯市波動仍受到央行適度調節。
新台幣昨日以32.41元開出，盤中最高升抵32.36元，最低觸及32.528元，全天震盪幅度逾1.6角。
匯銀人士分析，昨日匯市交易呈現「早貶午後升」格局。早盤受到外資買美元匯出影響，新台幣一度走弱貶破32.5元；下午2時過後，外資轉為匯入並賣出美元，加上壽險業者同步調節美元部位，帶動新台幣跌幅收斂，終場成功翻升。
市場觀察指出，近期新台幣已多次出現相同交易模式，反映匯市已不完全由市場供需主導，而是在央行調節下維持相對穩定。央行昨天採取雙向操作，尤其昨日新台幣接近32.37至32.38元區間時，市場明顯感受到央行進場買美元。
展望後市，匯銀人士預期，在外資賣超台股趨勢尚未明顯改變下，新台幣短線仍可能延續近期「先貶後升」的交易節奏。
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