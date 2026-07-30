台幣7月走勢估11年來最弱 分析師：股利發放季後有望回穩
彭博資訊報導，在創紀錄現金股利與外資賣超台股的雙重壓力下，新台幣兌美元7月來的匯率表現預料將是11年來同期最弱，但由於出口基本面穩健，且隨著台股修正後也有望重拾漲勢，預期新台幣的後續貶值壓力將逐步緩解。
台灣企業今年來共發放約新台幣2.5兆元的現金股利，為彭博統計以來新高，且集中於7、8月發放。同時，突如其來的科技股拋售潮與中東地緣政治情勢惡化，也讓新台幣匯率雪上加霜。
新台幣兌美元本月來截至29日收盤累計貶值約1.7%，報32.366元附近，勢將成為2015年以來最大的同期貶幅。
不過，新台幣近期在32.4元附近出現中央銀行調節跡象，距33元仍有一段距離。考量經濟基本面穩健，加上台股一旦反彈，有望吸引外資回流，新台幣最弱勢階段可能已接近尾聲。
法國巴黎銀行新興市場策略師詹恩（Chandresh Jain）說：「我們預期未來一個月，新台幣仍將面臨一定的貶值壓力。不過，股利發放季結束後，市場動能可望轉變，為新台幣相較其他亞洲貨幣表現轉佳提供條件。就較長期而言，我們並不看空新台幣基本面。」
受人工智慧（AI）科技需求的提振，台灣出口2025年初以來持續維持二位數年增率，6月外銷訂單更創歷史新高。中研院等機構已調高今年經濟成長率預測至10%以上。此外，瑞銀最新發布亞太經濟展望報告，大幅上修台灣2026年經濟成長預測，將全年GDP成長率由原估9.9%調高至11%，主要看好出口持續強勁、企業資本支出擴張，以及AI帶動的外溢效應逐步擴散。若預測成真，將創下台灣自1987年以來最快經濟成長紀錄。
東方匯理銀行新興市場策略師認為，台灣半導體產業前景並不悲觀，強勁的基本面將為台幣提供支撐。
此外，分析師也多半正面看待台股近來的修正，因為估值已逐步回到較合理、且日益具有吸引力的區間。
美國銀行先前的報告也指出，待股利發放季結束、股市賣壓趨緩後，資金流向可望恢復均衡，並維持美元兌新台幣年底報32元的預測不變。
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