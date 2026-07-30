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彭金隆喊話 金融業要經營「信任淨值」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會主委彭金隆昨（29）日表示，金融業不能只看賺多少，還要經營「信任淨值」。他強調，社會回饋不是成本，而是投資，投資今天的社會信任，就是投資金融業的未來。

彭金隆昨日出席「信任金融x共好未來」論壇時指出，金融機構應有「兩份財報」，除財務成果外，也要經營社會信任資產。每做一件有利社會、客戶與員工的事，都是信任資產的加項；反之，做出社會無法接受的事，就會形成信任負債。

金管會此次發布金融回饋指引，從社會、客戶及員工三大面向提出22項行動方向。

金管會表示，近年在政府推動金融安全與發展並進的監理主軸下，金融市場持續穩健發展，金融機構經營績效及資本韌性亦持續提升。金管會提出「信任金融」理念，鼓勵金融服務業在提升經營體質同時，持續深化社會信任，讓金融發展成果回饋社會，形成正向循環。

金管會表示，未來將持續攜手金融總會、各金融同業公協會、金融機構及社會各界，深化「信任金融」理念，推動金融回饋，鼓勵業者將社會回饋融入經營策略與企業文化，持續發揮金融專業與核心能力，讓金融發展成果與全民共享。

彭金隆 淨值 金管會

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