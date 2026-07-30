聽新聞
0:00 / 0:00

壽險業金融爭議案 醫療險理賠類也不少

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

壽險業的金融爭議案件中，仍主要集中於醫療險理賠領域。金融消費評議中心統計顯示，人壽保險理賠類案件中，「必要性醫療」與去年同期同樣是申訴與評議案件最大宗，申訴案件高達278件居首、進入評議案件數則達225件，非理賠爭議案件則以「業務招攬爭議」連續兩年第1季位居申訴與評議案件數首位，且件數從90件增加至109件。

統計顯示，今年第1季壽險理賠類申訴案件中，必要性醫療共278件，排名第一；其次依序為遲延給付和理賠金額認定，各167件，手術認定101件，投保時已患疾病或妊娠相關爭議84件；評議案件方面，必要性醫療同樣居首，達225件，遠高於其他類型；其次為理賠金額認定75件，及投保時已患疾病或妊娠相關爭議55件。

與去年同期比，必要性醫療申訴案件由2025年首季291件降至278件，減少13件；評議案件則由350件下降至225件，減少125件，仍是醫療險消費爭議最大來源。

業界人士指出，近年醫療技術進步，醫療處置方式與過去保單設計環境已有差異，保戶對於哪些醫療行為屬於必要性治療、是否符合保單給付條件等問題，使理賠認定成為雙方溝通重點。

至於非理賠類壽險爭議，則以業務招攬問題最受關注。相較於去年同期的業務招攬爭議申訴案件90件、評議案件45件，今年分別增加到109件和75件，均居非理賠類第一。

壽險業者表示，業務招攬出現爭議多源自於資訊落差，為降低爭議案件，將持續提升商品的說明一致性，也讓銷售文件更白話易懂，同時在核保中落實KYC、KYP、財務狀況和體況檢核，事後加強確認追蹤。

理賠 醫療險 壽險業

延伸閱讀

陽光行動-老了醫療誰來顧／健保商保接得住你嗎？

陽光行動-老了醫療誰來顧／健保給付限縮、商保理賠嚴苛…醫療安全網亮起紅燈

陽光行動-老了醫療誰來顧／「高齡」病體族群 更難投保

毛寶貝送美容竟被剃刀劃傷 上半年已8件糾紛 動保處籲簽契約降爭議

相關新聞

金管會訂金融回饋指引！列22項行動 不能只靠捐款、送贈品

金融業回饋不能再只靠捐款、送贈品。金管會昨（29）日公布「金融回饋指引」，鎖定社會、客戶與員工三大對象，提出降手續費、友善理賠、基層員工加薪等22項行動，後續再透過揭露、鼓勵與評核機制，讓回饋真正「有感」。

高雄財管專區成國銀主戰場 6月底占AUM總規模比率大增至近26%

高雄專區已成國銀搶大戶財管主戰場。據金管會統計，6月底國銀高資產財管規模（AUM）達2兆8,063億元，月增5.3%，其中高雄專區貢獻占比逼近26%，較去年底翻倍，成為銀行搶大戶、家辦與跨境財管的關鍵據點。

銀行打詐！警示帳戶糾紛暴增 第1季相關案例243件最多

銀行加強打詐，竟然使「違反自動化服務規範爭議」，成為銀行業金融消費爭議首位，光是今年第1季就有243件，超越過去「信用卡消費爭議」長期居首位的情形。而所謂的「違反自動化服務規範爭議」，可能的情形包括遭列警示帳戶，使得自動扣繳存匯款失敗，而進行申訴。

住宅地震險投保率 不到40%

日本熊本縣28日遭遇規模7.1強震襲擊，造成嚴重災情，也凸顯住宅地震保障的重要性。而根據統計，截至2026年6月底，台灣住宅地震基本保險全國有效保單381.6萬件，投保率仍僅39.71％，逾六成住宅尚未納入保障。

玉山金送暖熊本 捐3,000萬日圓

熊本28日發生規模7.1的地震及多起餘震，造成公路橋梁中斷、大型商場氣爆及部分房屋倒塌。基於日台友好的深厚友誼，玉山金控、玉山銀行以及玉山志工基金在第一時間伸出援手，將捐贈3,000萬日圓，用以支持熊本縣政府、熊本市政府投入緊急醫療救護及災後重建。

台灣富人理財 最愛股票

台灣有錢人最愛股票，調查顯示，股票仍是台灣富裕投資人的核心資產，占整體投資組合比率約30%，明顯高於全球平均16%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。