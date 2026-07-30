壽險業金融爭議案 醫療險理賠類也不少

在壽險業的金融爭議案件中，仍主要集中於醫療險理賠領域。金融消費評議中心統計顯示，人壽保險理賠類案件中，「必要性醫療」與去年同期同樣是申訴與評議案件最大宗，申訴案件高達278件居首、進入評議案件數則達225件，非理賠爭議案件則以「業務招攬爭議」連續兩年第1季位居申訴與評議案件數首位，且件數從90件增加至109件。

統計顯示，今年第1季壽險理賠類申訴案件中，必要性醫療共278件，排名第一；其次依序為遲延給付和理賠金額認定，各167件，手術認定101件，投保時已患疾病或妊娠相關爭議84件；評議案件方面，必要性醫療同樣居首，達225件，遠高於其他類型；其次為理賠金額認定75件，及投保時已患疾病或妊娠相關爭議55件。

與去年同期比，必要性醫療申訴案件由2025年首季291件降至278件，減少13件；評議案件則由350件下降至225件，減少125件，仍是醫療險消費爭議最大來源。

業界人士指出，近年醫療技術進步，醫療處置方式與過去保單設計環境已有差異，保戶對於哪些醫療行為屬於必要性治療、是否符合保單給付條件等問題，使理賠認定成為雙方溝通重點。

至於非理賠類壽險爭議，則以業務招攬問題最受關注。相較於去年同期的業務招攬爭議申訴案件90件、評議案件45件，今年分別增加到109件和75件，均居非理賠類第一。

壽險業者表示，業務招攬出現爭議多源自於資訊落差，為降低爭議案件，將持續提升商品的說明一致性，也讓銷售文件更白話易懂，同時在核保中落實KYC、KYP、財務狀況和體況檢核，事後加強確認追蹤。