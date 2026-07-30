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公股投信四合一拚年底達陣

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

公股金控旗下投信合一進行中，立委賴士葆昨（29）日於財委會詢及公股投信四合一是否年底搞定？財政部長莊翠雲首度明確表示，「朝這個目標進行」，按相關程序要先報金管會同意，目前都按照程序在積極進行。

立法院財委會昨審查各立委擬具「海關進口稅則部分稅則修正草案」，莊翠雲備詢時做上述表示。

除此之外，立委持續針對國票金砲聲隆隆，賴士葆指出，公股介入國票金以後，未來是不是變成九大行庫，比照八大行庫來立院備詢？他援引國營事業管理法第3條：政府資本未超過50%，但由政府指派公股代表擔任董事長或總經理者，立法院得要求該公司董事長或總經理至立法院報告股東大會通過預算及營運狀況，並備詢。

莊翠雲回應，尊重立法院要求，賴士葆追問：要不要來？莊翠雲說：可以來。賴士葆表示，國營事業管理法第3條訂得很清楚，目前政府指派公股代表擔任國票金（2889）董事長和總經理，立法院要求就必須來，以後泛公股八大行庫改成九大行庫是否正確，莊翠雲坦言上述國營事業管理法已規定：立法院得要求，「所以尊重立法院」。

賴士葆進一步質疑指出，介入國票金的戰略目標，因為是最小金控，應是推動公公併、併彰銀，結果也沒有，後來發現是圖利某一個集團代表人擔任副董事長，年薪2,000萬元。只有圖利耐斯集團，透過股份支持讓他當副董事長，坐領高薪，吃相難看，財長成為歷史罪人。

莊翠雲回應，知道委員及社會各界對國票金這次改選有相關意見，重申官股股權代表首要工作完善公司治理及提升營運績效。

投信 合一 莊翠雲

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