玉山金送暖熊本 捐3,000萬日圓

銀行加強打詐，竟然使「違反自動化服務規範爭議」，成為銀行業金融消費爭議首位，光是今年第1季就有243件，超越過去「信用卡消費爭議」長期居首位的情形。而所謂的「違反自動化服務規範爭議」，可能的情形包括遭列警示帳戶，使得自動扣繳存匯款失敗，而進行申訴。

2026-07-30 02:16