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玉山金送暖熊本 捐3,000萬日圓

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

熊本28日發生規模7.1的地震及多起餘震，造成公路橋梁中斷、大型商場氣爆及部分房屋倒塌。基於日台友好的深厚友誼，玉山金控（2884）、玉山銀行以及玉山志工基金在第一時間伸出援手，將捐贈3,000萬日圓，用以支持熊本縣政府、熊本市政府投入緊急醫療救護及災後重建。

玉山金控表示，台灣與日本長期來有著溫暖而深厚的情誼，是相互支持的合作夥伴，在面對重大災害時，總是彼此扶持、攜手同行。玉山福岡分行、熊本出張所也與熊本縣市政府、商工團體保持密切聯繫，善盡一份企業公民的力量，持續提供後續需要的資源。天佑日本、熊本加油。期盼熊本平安，民眾儘早恢復正常生活。

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