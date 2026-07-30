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台灣富人理財 最愛股票

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台灣有錢人最愛股票，調查顯示，股票仍是台灣富裕投資人的核心資產，占整體投資組合比率約30%，明顯高於全球平均16%。

滙豐集團最新發布2026年《全球富裕投資者簡報》指出， 股票仍是台灣富裕投資人的核心資產。調查顯示，股票占整體投資組合比率約30%，明顯高於全球平均16%；股票持有率更達70%，高於全球平均52%，也超越香港、中國大陸及美國等主要市場，顯示台灣投資人高度依賴股市作為財富成長的重要來源。

此外，台灣富裕投資人對多元市場投資產品的興趣明顯升溫，比率由2025年的28%提升至2026年的44%，年增幅超過五成，成為本次調查十個市場中成長幅度最高的地區。

在投資策略上，台灣富裕投資人呈現「防禦與成長並重」的雙軌布局。一方面保留較高的現金部位，以降低市場波動風險；另一方面則透過股票投資追求資產增值。目前台灣富裕投資人的現金配置比率約為23%，高於全球平均19%，反映投資人仍保有一定程度的謹慎態度。

報告指出，台灣投資人積極尋求全球投資機會，主要受到資產管理環境逐步開放、投資商品多元化，以及亞洲資產管理中心政策推動影響。隨著投資管道與金融商品更加多元，投資人不再侷限於單一市場，而是逐漸建立全球資產配置思維。

調查顯示，台灣富裕投資人對未來財務目標的信心較2025年有所提升，包括短、中、長期目標均呈現改善，但在受訪十個市場中仍相對保守。投資目標方面，退休準備仍是首要考量，占53%；其次為累積財富以提升安全感，占51%；創造額外收入來源則占45%。

展望未來一年，台灣富裕投資人也開始增加其他資產配置，包括黃金與貴金屬、定期存款，以及多元資產管理型投資方案，顯示投資策略正從單一股票布局，逐步轉向跨市場、跨資產的分散配置。

股票 富人 理財

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