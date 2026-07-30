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住宅地震險投保率 不到40%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

日本熊本縣28日遭遇規模7.1強震襲擊，造成嚴重災情，也凸顯住宅地震保障的重要性。而根據統計，截至2026年6月底，台灣住宅地震基本保險全國有效保單381.6萬件，投保率仍僅39.71％，逾六成住宅尚未納入保障。

2016年熊本先後發生規模6.5及7.3地震；相隔十年，熊本再遭強震。而依日本官方資料顯示，2016年熊本地震最終地震保險給付達21萬5,208件、約3,906億日圓，僅次於311東日本大地震，2026年的熊本強震保險理賠，還有待事後釐清。

截至2026年6月底，全國住宅地震基本保險有效保單件數為381.6萬件，以全國戶數960.9萬戶計，全國平均投保率為39.71%，簽單收入保費金額約為25.9億元。若以各縣市投保率來看，截至今年6月底，以桃園市的投保率最高，達48.46%，新竹縣市則以47.86%的投保率居次，新北市、台中市、台北市投保率亦超過四成；而全國投保率最低的是連江縣，只有5.69%的住宅具地震險保障，本島縣市則由雲林敬陪末座，投保率21.9%。

為了保障更多受災戶，自2025年7月15日起，住宅地震基本保險更擴大保障，投保住宅因地震受損，未達「全損」標準，但經政府張貼「紅色危險標誌」者（紅單），每一保險標的物可申請臨時住宿費用10萬元，在保險期間內臨時住宿費用合計最高仍為20萬元，且不適用銀行抵押貸款條款，受災保戶可以獲得100%的臨時住宿費用。

當前產險販售的地震險主要有四種，分別為地震基本險、超額地震險、擴大地震險與輕損地震險。造價較高的房屋，可加保超額地震險，將理賠金額拉高至300萬元甚至更高，但只針對全損時才有理賠。擴大地震險動產、不動產毀損都理賠；輕損地震險則可理賠屋內的物品、裝潢及家具受損。

地震險 地震 熊本

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