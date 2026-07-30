銀行打詐！警示帳戶糾紛暴增 第1季相關案例243件最多

銀行加強打詐，竟然使「違反自動化服務規範爭議」，成為銀行業金融消費爭議首位，光是今年第1季就有243件，超越過去「信用卡消費爭議」長期居首位的情形。而所謂的「違反自動化服務規範爭議」，可能的情形包括遭列警示帳戶，使得自動扣繳存匯款失敗，而進行申訴。

根據金融評議中心統計，2026年第1季銀行業申訴案件中，以違反自動化服務規範爭議243件為最多，其次為信用卡消費款爭議200件，第三為受理存款、提款爭議（含外匯）173件，第四、五名為受理存款、放款開戶爭議（含外匯）80件，以及信用或現金卡申請、換發、取消或其相關業務爭議59件。

值得注意的是，信用卡消費款爭議申訴案較去年同期的474件大幅下滑，降至200件，年減57.8%，不再是銀行消費爭議最大來源，反倒是違反自動化服務規範爭議超車，去年同期不在前五大排名之上，今年第1季直接躍升為申訴案件冠軍，不過真正進入評議程序的案件則僅有十件，顯示多數案件在申訴階段已經獲得妥善處理。

隨著數位金融發展成熟，銀行存款帳戶設定自動化金融服務成為普遍的情形，但為何「違反自動化服務規範爭議」申訴案件突然爆發成長？據金管會官員向金融消費評議中心了解，該類型的案件範圍，包含銀行限制警示帳戶，以及因警示帳戶衍生管制帳戶存匯權限所引發的相關爭議，而今年第1季由於銀行配合政府打詐措施，針對相關帳戶採取限制措施，所以衍生較多消費申訴，因此帶動此類案件數攀升。

若從評議案件來看，信用卡消費款爭議仍居首位，今年第1季共有101件，較去年同期的271件減少62.7%，顯示信用卡相關消費爭議已有改善；其次為「違反金融產品條件或風險說明爭議」27件、「受理存款、提款爭議」17件；違反自動化服務規範則有十件。

目前銀行端普遍導入AI自動化監測與風控機制，一旦系統偵測到異常金流或高風險交易，便會觸發主動暫停帳戶自動化功能和特定權益，在防詐防線拉高門檻的同時，也可能有少數「系統誤判」情形，導致民眾因臨櫃解除受阻或網銀無法使用而啟動申訴，未來業者如何兼顧精準打詐和客戶權益，將持續成為重要課題。