高雄財管專區成國銀主戰場 6月底占AUM總規模比率大增至近26%

高雄專區已成國銀搶大戶財管主戰場。據金管會統計，6月底國銀高資產財管規模（AUM）達2兆8,063億元，月增5.3%，其中高雄專區貢獻占比逼近26%，較去年底翻倍，成為銀行搶大戶、家辦與跨境財管的關鍵據點。

截至今年6月底，21家國銀高資產財管客戶數達2萬6,866人，月增1,576人，寫開辦以來最大增量；AUM單月增加1,430億元，寫史上單月次高，僅次於今年4月。

6月大戶資金明顯轉向投資商品，存款占比降到41.1%的逾四年低點；債券、結構型商品與保險占比同步走高，反映AI題材與市場信心回溫後，資金正從現金部位重新配置。

高資產財管規模成長加速，高雄專區更是主要放大器。根據數據顯示，6月底已經有21家銀行進駐高雄專區，專區客戶數達6,214人，AUM達7,281億元，占整體高資產財管AUM達25.95%，已經超過了四分之一。

從占比變化來看，專區角色快速升高。半年內，高雄專區AUM占比從去年底13%升至26%，客戶數占比也從11%升至23%，雙雙翻倍，顯示專區已從試辦場快速變成實戰據點。

人才也開始往高雄專區集中。金管會統計，亞資中心政策啟動後，券商期貨業已增聘118人、銀行業增聘545人；銀行業預計到2026年底總增聘1,066人，其中高雄專區252人，占比近四分之一。

銀行局長童政彰日前說，部分金融人才過去長期在海外工作，如今願意舉家回台，也有年輕金融人才從新加坡外商銀行回流。顯示高雄專區也開始形成金融人才聚落。

金管會則將亞資中心下一階段拉高到產業競爭力。童政彰說，台灣不能只停留在「賣產品」，如果只是銷售全球美元債，外國投信公司也能做，這不是台灣的利基。

他指出，台灣真正優勢在科技產業與供應鏈，對全球科技供應鏈、上下游併購與資產定價，台灣金融業應建立更強發言權。

金管會希望勾勒的圖像，是把台灣最擅長的產業知識，轉化為國際法人願意埋單的金融商品與全權委託競爭力。