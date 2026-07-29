國銀富豪戶6月大增1576人 累計資產管理規模達2.8兆

資本市場熱絡，金管會統計顯示，21家國銀截至2026年6月底高資產客戶數達2萬6866人，單月大增1576人，創歷來單月增幅最大，高資產客戶管理資產規模（AUM）也增至新台幣2兆8063億元，月增1430億元，創單月增額次高。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至今年6月底，已有21家銀行獲准開辦，全數已投入營運。

金管會表示，截至6月底高資產客戶數為2萬6866人、AUM達2兆8063億元，分別月增1576人與1430億元。客戶數與AUM都較去年同期增加，主因銀行開辦家數有所增加，業者在人才與產品設計方面日漸完備，推升業務動能。

進一步觀察富豪戶資產配置占比，金管會指出，6月底存款比率下降至41.1%，基金小升至16.9%，債券增至14.6%，保險增至12.4%，境外結構型商品上升到8.2%，主要因市場投資氣氛轉佳，帶動客戶增加高資產收益類型商品。

回顧高雄專區啟動1年成果，金管會統計顯示，截至6月底有21家銀行在高雄專區開辦業務，專區服務高資產客戶達6214人，AUM達7281億元。

至於專區內業務發展，財富管理業務客戶數為427人，投資餘額達50億元；授信融資業務（包括金融資產組合融資、自行質借、保費融資等）累計動撥4313件，貸款餘額達719億元；家族辦公室顧問業務累計服務189家，受託管理資產近915億元；跨境金融服務已協助境外高資產客戶開立海外分行帳戶2件。