三大國稅局長 人事搬風

國稅局長再搬風，由於前台北國稅局長樓美鐘升任賦稅署長，牽動新一波賦稅人事變動，行政院核定，由北區國稅局長李雅晶調任台北國稅局長，中區國稅局長翁培祐調任北區局長，賦稅署副署長倪麗心調升中區國稅局長。

新一波人事案調動將於8月3日交接，並由財政部政次陳勇勝主持交接暨宣誓典禮。

今年以來，五區國稅局已經有兩次大搬風，分別是今年3月，因前台北國稅局長吳蓮英退休後，已有一波調動；今年7月，前賦稅署長宋秀玲退休，轉戰資誠聯合會計師事務所，並由樓美鐘接棒賦稅署長，再次牽動賦稅高層人事。

財政部昨（29）日表示，樓美鐘所遺台北國稅局長職缺，由李雅晶調任。李雅晶是國立政治大學財稅系、政大財政研究所碩士，曾擔任國際財政司長，熟悉租稅談判與國際反避稅相關業務，具國際視野，也歷任南區、北區國稅局長，具有地方實務歷練。

翁培祐是國立臺灣工業技術學院企管系、政大法律學碩士，曾擔任財政部法制處長，也出身自賦稅署基層，從科長、專委一路升任到國稅局副局長、局長等職務。

倪麗心在賦稅署擔任副署長期間，主要督導所得稅相關業務，她是政大財稅系、政大財政研究所碩士，曾任賦稅署科長、專委、組長，也曾擔任中區國稅局副局長，這次升任中區局長，等於是再回到娘家。