金融回饋玩真的！金管會推降費、理賠、員工加薪22項有感行動

金融業回饋不能再只靠捐款、送贈品。金管會29日公布「金融回饋指引」，鎖定社會、客戶與員工三大對象，提出降手續費、友善理賠、基層員工加薪等22項行動，後續再透過揭露、鼓勵與評核機制，讓回饋真正「有感」。

金管會綜規處長劉秀玲表示，金融業長期投入弱勢關懷、金融教育、防詐及公益慈善，但ESG的社會面向仍缺乏完整架構。

這次指引要整合零散作法，將回饋從附加活動提升為經營核心策略，建立制度化、策略化及長期性的回饋機制。

指引訂出四大目標，核心是善用金融業的資金、通路、人才及風險管理專業，協助解決社會痛點，並與政府、地方及非營利組織合作，補足公共服務缺口。

再透過成果揭露及案例交流，形成「回饋社會、累積信任、促進發展」的正向循環。

推動上採自發參與、發揮特色、長期實踐及社會有感四項原則，其中「社會有感」是重點。

劉秀玲強調，不能只看金融機構投入多少，更應從受益者角度，檢視回饋是否真正解決問題、減輕負擔。

例如金管會近期推動的微型熱傷害保險，就是整合政府與保險業資源，替弱勢族群提供保障。這類結合金融專業與社會需求的作法，才是指引希望推動的「有感回饋」。

指引是採業者自發參與，也不要求所有機構使用相同模式。各業者可依規模、資源及本業專長，發展具特色與辨識度的回饋方案。

制度面提出五大策略，包括將回饋與中長期經營策略整合、納入公司治理、建立專責組織、建立反饋優化機制，以及前瞻布局高齡化、少子化與氣候變遷等議題。

劉秀玲表示，董事會或高階管理階層可訂定五年或十年目標，明確規劃投入人力、物力及預期受益指標，設專責推動單位。業者並應蒐集受益者意見，定期檢討成效、持續調整。

在回饋對象上，指引鎖定社會、客戶及員工三大面向，共列出22項參考行動。社會面強調從一次性捐款轉向長期解決問題；客戶面包括降手續費、利率優惠及友善理賠；員工面則涵蓋基層加薪、利潤共享及家庭友善措施。

金管會也建立揭露、鼓勵與評核機制。金融業可在官網、年報或永續報告書設「金融回饋揭露專區」，公開治理架構、投入資源、量化成果及代表案例。

金融業回饋的具體作為、投入資源及成果，也可作為申請新種或試辦業務的參考，納入ESG或永續金融評鑑及表揚。