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玉山Unicard打造多元消費需求個人化信用卡 新戶申辦最高享20%回饋

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山銀行Unicard推出新戶申辦優惠，即日起至9月30日，首次申辦Unicard並於核卡後次月起3個月內綁定玉山Wallet電子支付，享最高20%回饋。同時自7月起優化百大指定消費適用通路，持續提升卡友在日常消費中享有更便利、更多元的支付體驗。

玉山Unicard以首創訂閱制，卡友可透過訂閱提高回饋比例，即日起至12月31日延續百大消費通路最高4.5%玉山e point回饋，新增拓元售票、威秀影城、台塑石油PAY及旅行社等15個以上消費場域；另不定期加碼優惠，8月31日前於玉山Wallet領取優惠券，當月於指定餐飲通路累計消費滿5,000元享最高3%回饋；9月30日前領取，當月於指定充電站消費滿三筆亦可享最高3%回饋。

迎接暑假旅遊旺季，玉山銀行同步推出海外消費優惠，持玉山Unicard於日、韓、歐盟、美國等國家實體商店消費，登錄活動享最高1.5%玉山e point回饋，最高回饋11,000點，滿萬元即得1次RIMOWA行李箱抽獎機會，設定帳戶自動扣繳卡費，抽獎機會再加倍，持其他指定卡別亦適用此活動。旅日必備的玉山熊本熊卡，提供日本一般消費享2.5%現金回饋，回饋無上限，指定商店消費最高8.5%現金回饋，9月30日前首次申辦，並於核卡後30天內一般國內消費滿額，即贈「指定台灣國際機場限定區域單程接機或送機1趟」；8月31日前首次申辦玉山U Bear卡，核卡後60天內於旅遊、手遊、電競平台等通路消費享10%回饋，最高可享20%現金回饋。

玉山銀行持續以多元信用卡產品與優惠活動，滿足不同族群的消費需求，從日常消費、休閒娛樂到出國旅遊，為卡友打造更貼近生活的個人化用卡體驗。

玉山 信用卡 消費 玉山銀行

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