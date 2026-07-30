凱基壽「健康財富專家」 規劃客製服務

凱基人壽首創「HWE健康財富專家（Health and Wealth Expert）」團隊，除了商品及理賠協助，更是統籌保戶健康管理、退休準備與財富安排的專業窗口。HWE除具備保險保障及財務規劃能力，也將強化健康需求評估、服務建議、資源媒合及跨領域協調職能。

面對客戶在就醫、康養、退休金流及資產傳承等複合需求，HWE將依據專屬評估結果，協調保險、健康、康養與財富管理資源，協助客戶建立「健康財富專屬服務」。

為強化HWE服務力，凱基人壽將整合醫療、護理、照護、信託及法稅等跨領域專家，形成專業後援網絡，並導入醫療、康養與高齡生活情境的沉浸式培訓，HWE可透過實體場景，掌握客戶在就醫、居住、退休及資產安排上可能面臨的實際問題。透過第一線HWE與專業後援協作，讓客戶不只獲得一張保單，也能享有持續、完整的團隊服務。

凱基人壽為壽險人才開拓新的職涯路徑，將培育兼具健康與財富雙軌專業的顧問人才，提供保戶更完整多元的服務。未來，HWE將以「我願意+1」行動文化，從客戶真實需求出發，多想一步、整合更多資源，陪伴客戶規劃健康有品質的長壽生活，為「客戶的健康+1」。