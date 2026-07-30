凱基壽布局大健康 再創新局！攜手國際策略顧問擘劃藍圖

台灣已進入超高齡社會，當長壽成為常態，如何維持健康及生活品質成為重要課題。面對健康管理、醫療照護、康養生活及退休財務需求升溫，凱基人壽攜手國際策略顧問擘劃發展藍圖，宣布進軍大健康市場，由保險保障提供者升級為客戶的「健康財富夥伴」。

凱基人壽積極響應政府「健康台灣」願景與預防醫學政策，從各年齡層及人生階段的需求出發，擴大服務廣度，未來將延伸至健康促進、退休準備以及服務交付，並從「旗艦型康養住宅、HWE健康財富專家團隊、商品服務創新」等三大面向推動轉型。

凱基人壽先前取得「陸保廠C基地」地上權，被視為信義區少數僅存的精華地段。為契合「健康台灣」政策下的「健康老化、在地安老、安寧善終」願景，凱基人壽團隊特別赴日等多國考察，汲取先進服務理念與空間規劃經驗，打造「旗艦型康養住宅」，打造保險康養新標竿。此住宅將串聯保險、健康管理與康養服務，除兼顧醫療可近性、生活便利與居住品質，更落實「近鄰照護」理念。

凱基人壽更首創「HWE健康財富專家（Health and Wealth Expert）」團隊，除具備保險保障與財務規劃專業，也將強化健康需求評估、服務建議、資源媒合及跨領域協調能力，成為客戶專屬的健康財富大管家。

HWE背後將由跨域專家提供後援，並搭配融入生活情境的沉浸式培訓，提升需求辨識與資源整合能力。

在商品服務創新及健康促進領域，則透過低門檻、可持續的健康任務，鼓勵保戶主動管理健康，將保險價值從事後理賠延伸到事前的健康促進，具體實踐「健康台灣」政策願景中的「三高防治888計畫」。

凱基人壽也跨業結盟健康、醫療、康養服務等相關產業，建構多元健康服務生態系。針對VVIP高資產客戶，更致力於打造全方位的尊榮體驗，攜手國際級頂尖事務所，提供稅務、法務、資產傳承等專業諮詢，陪伴客戶守護資產永續價值。