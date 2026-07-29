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出口商拋匯助陣 新台幣午後由貶翻升收32.366元

中央社／ 台北29日電
新台幣匯率早盤大跌逾1.4角，摜破32.5元大關，午後跌幅迅速收斂，收盤收32.366元。聯合報系資料照
新台幣匯率早盤大跌逾1.4角，摜破32.5元大關，午後跌幅迅速收斂，收盤收32.366元。聯合報系資料照

台股今天下挫1564.18點，創收盤第7大跌點；新台幣匯率則上演戲劇性翻轉，早盤大跌逾1.4角，摜破32.5元大關，午後跌幅迅速收斂，甚至由貶翻升，收盤收32.366元，升1.8分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至32.33億美元。

市場對人工智慧（AI）熱潮疑慮加深，科技股賣壓應聲加劇，美股費半指數跌4.49%、台積電ADR跌1.7%。台股今天開盤後短暫翻紅，隨即走跌，盤中跌破4萬點關卡，終場重挫1564.18點，收在40039.18點，創收盤第7大跌點，外資續站賣方，賣超222.52億元。

台幣匯率受到台股下殺拖累，今天以32.41元開盤後旋即直線下挫，摜破32.5元重要關卡，最低觸及32.528元，重貶1.44角，為去年4月28日以來，盤中再見32.5元價位。不過，午後匯市風向轉變，新台幣跌幅收斂，更由貶翻升，最高升至32.36元。

外匯交易員表示，今天上午外資持續匯出，隨著新台幣匯價貶破32.5元整數關卡，為1年3個月以來盤中低點，出口商見到甜甜價後積極進場拋匯，讓新台幣貶勢踩煞車，午後外資轉向匯入，帶動新台幣站回32.3元價位。

外匯交易員指出，近期新台幣走勢仍受台股表現及外資動向牽動，由於8月為股利發放旺季，外資股利匯出需求，使新台幣持續承壓。此外，美國聯邦準備理事會（Fed）將舉行利率決策會議，市場普遍預期維持利率不變，但近來中東局勢升溫，若Fed釋出偏鷹訊號，將推升美元指數走強，料新台幣短線維持震盪偏弱格局，不排除測試32.7元。

根據央行統計，美元指數今天貶值0.2%，主要亞幣都走升，韓元勁揚0.71%、新加坡幣升值0.09%、新台幣及日圓均升0.06%、人民幣升0.01%。

拋匯 新台幣 出口商 台幣匯率 美股

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