瑞銀2026年第2季淨利28億美元、上半年合計58億美元

瑞銀公布2026年第2季淨利28億美元，2026年上半年淨利合計58億美元。各業務動能強勁；集團投資資產7.3兆美元。

瑞銀集團首席執行長安思杰(Sergio P.Ermotti)指出：「近三年前，我們首次公布了合併後的首份財務業績。從一開始，我就清楚的表明，瑞士信貸的收購交易，並非一份從天而降的禮物，而是一項需要全體同仁共同努力才能獲得的成果。正如預期，這段歷程並非一路平坦。這個過程並不容易，它需要我們的團隊投入大量心力，及做出許多艱難決策。現在這些努力已逐漸展現成果，而股東所給予的極大耐心與支持，也開始獲得了回報。」

安思杰強調，「瑞銀第2季穩健的業績表現與良好的資本產生能力，健全的資本產生能力則進一步強化了我們可因應所有狀況的資產負債部位，讓我們能持續將財務資源運用在各種能夠創造收益的契機，以持續服務客戶及達成各項資本報酬目標。瑞銀已做好所有準備，將能夠超越2026年度退出率（exit-rate）的資本報酬率目標，並實現退出率成本/收入比率目標。我們將持續專注於貼近客戶需求、完成整合計畫，並以嚴謹紀律管理風險，並在我們業務運營所在地區，持續擔任受各界信賴的夥伴」。