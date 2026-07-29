董瑞斌：台股任何價位存機會風險 兆豐銀四貸同堂僅4戶

7月以來台股大幅修正，兆豐金董事長董瑞斌今天表示，無論是投資新手「小白」或資深投資人「老白」，都應了解任何時間點、任何價位都同時存在機會與風險，最終仍須自行判斷。

至於近期市場關注的「四貸同堂」現象，他指出，目前兆豐銀符合「四貸同堂」、所有槓桿皆開的客戶僅4戶，增加金額合計約新台幣2億元，顯示公股銀行承作情況相對有限。

董瑞斌今天出席台灣金融服務業聯合總會與台灣金融研訓院舉辦的「信任金融・共好未來」金融回饋交流論壇，會後接受媒體聯訪。

面對近期台股大幅修正，股市表現是否仍健康，董瑞斌表示，對投資人來講，不管是「小白」或「老白」，個股或指數在任何價位均是風險與機會並存，這是每個人應該要了解的。

他直言，不是說台股加權指數30000點就安全，40000點就危險，而是任何時間點都有風險，也存在機會，至於要把它看成機會或風險，需要自己去判斷。

近期市場傳出有投資人透過房貸、車貸、信貸、股票融資，形成「四貸同堂」，可能衍生信用風險。董瑞斌說明，以兆豐銀情形來說，包括二順位房貸、以房屋或股票作為擔保品的理財貸款、小額及大額信貸等產品，今年6月約較去年同期增加新台幣100億餘元，相較整體消金約7000億元規模，不是很多。

董瑞斌說明，目前兆豐銀存在「四貸同堂」、所有槓桿都開的情形者僅有4戶，相較去年同期增加3戶，增加金額約2億元，顯示公股銀行承做較少。