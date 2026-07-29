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致力打造永續綠建築與健康職場 台北遠雄金融中心榮獲LEED金級認證

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台北遠雄金融中心榮獲LEED金級認證及UL健康建築驗證標誌肯定。圖為遠雄金融中心。圖／遠雄人壽提供
台北遠雄金融中心榮獲LEED金級認證及UL健康建築驗證標誌肯定。圖為遠雄金融中心。圖／遠雄人壽提供

遠雄人壽持續將永續發展理念融入企業營運，以實際行動響應全球淨零趨勢與氣候治理目標。企業總部所在地的台北遠雄金融中心，今年榮獲國際綠建築評級權威LEED(能源與環境設計先鋒) 金級認證肯定，並通過UL健康建築驗證標誌(UL Verified Healthy Building)，展現大樓在節能減碳、資源效率提升、室內環境品質及環境友善管理等面向的卓越成果。兩項榮譽實質肯定遠雄人壽打造兼具健康、安全與效率的優質辦公環境，也彰顯落實環境永續與低碳營運的長期承諾。

台北遠雄金融中心成立之初即成為信義計畫區首棟取得LEED BD+C(建築設計與施工)金級認證的商辦大樓，13年後以實質建造成果及專業技術，於2026年再次獲得「LEED O+M(營運與維護)金級認證」，時至今日依然是信義區內的指標性建築。本次拿下LEED金級認證，印證遠雄人壽永續發展原則已融入不動產管理與日常營運中，透過數位化設施管理與長期營運監控，營運績效在實際使用過程中不斷得到優化，創造更穩定的環境品質與資源利用效率。另首次獲「UL健康建築驗證標誌」，其著重於「環境性能與設備數據」的客觀檢測，確保空間運作符合健康標準，是對室內環境空氣品質與水質等健康要素嚴格把關的要求實證。

氣候變遷已成為全球關注的重要議題，企業提供完善保障服務之餘，也積極承擔環境與社會責任。秉持「為生命增添好生活」的品牌理念，遠雄人壽將持續深化ESG永續治理，結合綠建築、健康建築、智慧管理及低碳營運措施，打造兼顧環境友善、員工健康與客戶體驗的永續職場，再攜手利害關係人共同推動綠色轉型，提升企業韌性與永續價值，朝向淨零排放與永續未來穩健邁進。

遠雄 綠建築 健康

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